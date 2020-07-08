Воробьев заявил об открытии ресторанов и пляжей в Подмосковье к 15 июля

Власти Подмосковья рассматривают возможность открытия ресторанов, пляжей и аттракционов в регионе к 15 июля. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

«Наша задача — к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача», — сказал он (цитата по ТАСС).

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