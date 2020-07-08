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В ГД предложили сажать на 10 лет за нарушение территориальной целостности

Депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс новой статьей. За нарушение территориальной целостности предлагается лишать свободы на срок от 6 до 10 лет, а за соответствующие призывы отправлять в тюрьму на срок до 4 лет
Павел Крашенинников
Павел Крашенинников (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Первый пакет законопроектов для реализации поправок к Конституции будет внесен в Госдуму в среду, 8 июля. В частности, речь идет об изменениях, касающихся защиты территориальной целостности страны, за ее нарушение предлагается ввести наказание сроком до десяти лет лишения свободы, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, депутат Павел Крашенинников, передает ТАСС.

«Сегодня в Государственную думу вносится пакетный проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», — сообщил он.

По его словам, предлагается уточнить терминологию данного закона, который в настоящее время относит нарушение целостности страны к экстремистской деятельности. «Предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории», — отметил он.

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Крашенинников пояснил, что таким образом терминология этого закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности.

Депутат отметил, что поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории страны, то Уголовный кодекс предлагается дополнить новой ст. 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Наказания по этой статье могут быть следующими:

  • за нарушение территориальной целостности — лишение свободы на срок от шести до десяти лет;
  • за публичные призывы к нарушению территориальной целостности — лишение свободы на срок до четырех лет;
  • за призывы к нарушению территориальной целостности через интернет — штраф в размере до 300 тыс. руб.

Проекты с поправками в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) для реализации нормы о запрете на отчуждение территорий направлены в правительство и Верховный суд для получения отзывов. После этого инициативы смогут быть внесены в Госдуму, добавил Крашенинников.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что закон о недопустимости нарушения территориальной целостности может быть принят парламентом уже до конца июля.

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По его словам, парламентарии разбили всю тематику поправок к Конституции на 90 позиций, при этом изменения и дополнения нужно будет внести в порядка 100 законов. Он добавил, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко уже поручила комитетам приступить к этой работе.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции длилось в течение недели — с 25 июня по 1 июля. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на голосовании составила 67,97%. Согласно подсчетам, за внесение изменений в Конституцию проголосовали 57,7 млн россиян — 77,92% от числа проголосовавших, против высказались 15,7 млн — 21,27%.

Поправки к Конституции России вступили в силу 4 июля. Соответствующий указ подписал президент. Тем же указом глава государства постановил опубликовать Основной закон с внесенными в него изменениями на официальном интернет-портале правовой информации.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Госдума, Павел Крашенинников, Андрей Клишас
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