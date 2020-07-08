В ГД предложили сажать на 10 лет за нарушение территориальной целостности

Депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс новой статьей. За нарушение территориальной целостности предлагается лишать свободы на срок от 6 до 10 лет, а за соответствующие призывы отправлять в тюрьму на срок до 4 лет

Павел Крашенинников (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Первый пакет законопроектов для реализации поправок к Конституции будет внесен в Госдуму в среду, 8 июля. В частности, речь идет об изменениях, касающихся защиты территориальной целостности страны, за ее нарушение предлагается ввести наказание сроком до десяти лет лишения свободы, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, депутат Павел Крашенинников, передает ТАСС.

«Сегодня в Государственную думу вносится пакетный проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», — сообщил он.

По его словам, предлагается уточнить терминологию данного закона, который в настоящее время относит нарушение целостности страны к экстремистской деятельности. «Предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории», — отметил он.

Крашенинников пояснил, что таким образом терминология этого закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности.