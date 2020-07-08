Пандемия коронавируса , 08 июл, 18:42
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Власти назвали сроки открытия ресторанов, баров и отелей в Подмосковье
С середины июля в регионе откроются пляжи и детские лагеря, а с начала августа — отели, гостиницы и санатории
Губернатор Андрей Воробьев подписал новую версию (*pdf) постановления о режиме повышенной готовности в Московской области. С 25 июля в регионе должны открыться рестораны, кафе, бары и прочие заведения общественного питания.
При этом заведения общепита должны будут уведомить власти о том, что они готовы соблюдать установленные меры безопасности.
Ряд других послаблений буде введены с 15 июля, сообщила пресс-служба губернатора. С этой даты в регионе
- откроются детские лагеря;
- будут сняты ограничения для учреждений сферы культуры за исключением проведения культурно-массовых мероприятий, кинопоказов, спектаклей в закрытых помещениях;
- откроются летние кинотеатры в парках;
- открываются аттракционы и пляжи;
- возобновят работу в полном объеме учреждения социального обслуживания
С 25 июля в общественном транспорте вновь можно будет расплачиваться наличными. С 1 августа в Подмосковье возобновят работу все образовательные учреждения, откроются гостиницы, отели и санатории.