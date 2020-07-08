Власти назвали сроки открытия ресторанов, баров и отелей в Подмосковье

С середины июля в регионе откроются пляжи и детские лагеря, а с начала августа — отели, гостиницы и санатории

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Губернатор Андрей Воробьев подписал новую версию (*pdf) постановления о режиме повышенной готовности в Московской области. С 25 июля в регионе должны открыться рестораны, кафе, бары и прочие заведения общественного питания.

При этом заведения общепита должны будут уведомить власти о том, что они готовы соблюдать установленные меры безопасности.

Ряд других послаблений буде введены с 15 июля, сообщила пресс-служба губернатора. С этой даты в регионе

откроются детские лагеря;

будут сняты ограничения для учреждений сферы культуры за исключением проведения культурно-массовых мероприятий, кинопоказов, спектаклей в закрытых помещениях;

откроются летние кинотеатры в парках;

открываются аттракционы и пляжи;

возобновят работу в полном объеме учреждения социального обслуживания

С 25 июля в общественном транспорте вновь можно будет расплачиваться наличными. С 1 августа в Подмосковье возобновят работу все образовательные учреждения, откроются гостиницы, отели и санатории.