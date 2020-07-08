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Пандемия коронавируса ,  
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В России предложили отменить выписанные штрафы за нарушение самоизоляции

В СПЧ считают, что необходимо отменить не только штрафы, полученные по ошибке из-за сбоев в «Социальном мониторинге», но и все остальные, выписанные за нарушение самоизоляции, если нарушитель при этом никого не заразил
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) выступил с предложением отменить все выписанные в период пандемии коронавируса COVID-19 штрафы за нарушения самоизоляции, которые не повлекли негативных последствий. Доклад опубликован на сайте СПЧ.

Речь идет как о штрафах, выписанных по ошибке из-за сбоев приложения «Социальный мониторинг», так и обо всех остальных, которые граждане получили во время карантина. Как утверждают в СПЧ, в нынешней экономической ситуации оплата «довольно высоких штрафов за нарушение самоизоляции может существенным образом повлиять на уровень благосостояния московских семей».

«Если целью введения штрафов было снижение случаев нарушения самоизоляции, то их отмена уже никак на эту цель не повлияет», — говорится в тексте документа.

Как выглядит Москва после отмены пропускного режима. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В СПЧ считают, что депутаты Госдумы могут издать соответствующий акт, который станет первой в России административной амнистией. Процедура полностью соответствует Конституции и не противоречит законодательству, уверяют правозащитники.

Сторонники Гудкова решили подать иск к Собянину из-за режима самоизоляции
Общество
Денис Шендерович

Режим самоизоляции начал действовать в Москве с 30 марта. С 1 апреля вступили в силу поправки к федеральному КоАП, согласно которым нарушителя карантина могут оштрафовать на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб. При этом поправки приняли и к региональным административным кодексам, в Москве штраф за пренебрежение самозоляцией составлял 4 тыс. руб.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В апреле сторонники политика и председателя Партии перемен Дмитрия Гудкова, в частности, муниципальный депутат Дениса Шендерович и активист Алексей Обухов, подали коллективный иск в Мосгорсуд, потребовав признать незаконным указ мэра Москвы Сергея Собянина о введении самоизоляции. Они также потребовали признать недействующими статьи о штрафах за самоизоляцию и незаконной видеофиксацию при составлении протоколов. Мосгорсуд отклонил иск. В Мэрии отвечали, что введенные ограничения были необходимы для защиты жителей столицы и служили для предотвращения распространения коронавируса.

Автор: Михаил Юшков
Теги: СПЧ, амнистия, штрафы, самоизоляция, коронавирус, COVID-19
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