Кремль не выработал позицию по наказанию за нарушение целостности России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кремле пока нет определенной позиции по поводу планов ввести наказание сроком до десяти лет лишения свободы за нарушение территориальной целостности России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это новая парламентская инициатива. Она будет сначала обсуждаться в парламенте, а потом можно будет говорить о выработке какой-то позиции», — сказал Песков.

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