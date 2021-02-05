Штраф «Норникелю», Россия высылает дипломатов. Главные новости РБК

«Норникель» оштрафовали на 146 млрд руб., новое заседание суда по Навальному, Россия высылает европейских дипломатов из присутствия на протестах, перепись населения вновь перенесли; главные новости — в обзоре РБК

Рекордный штраф для «Норникеля»

Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) — выплатить более 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива в Норильске 29 мая прошлого года. «Норникель» с этой суммой штрафа не согласен.

Компания была не согласна с расчетом оценки ущерба Росприроднадзором, в котором применялся максимально возможный коэффициент оценки длительности негативного воздействия, исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии. «Норникель» считает, что коэффициент должен быть в несколько раз ниже, поскольку учитывать необходимо срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ, уверены в компании. Кроме того «Норникель» требует вычесть из суммы штрафа затраты компании, на устранение загрязнения и восстановление окружающей среды (около 4,08 млрд руб.)

Тем не менее, «Норникель» уже создал резерв на $2,1 млрд для уплаты штрафа. Почти вся сумма (145,492 млрд руб.) будет зачислена в федеральный бюджет согласно внесенным в июле прошлого года поправкам в Бюджетный кодекс, остальное — в бюджет Норильска.

Глава Красноярского края Александр Усс назвал решение суда справедливым, но предупредил, что это еще не все: у региона еще остаются претензии к компании. К ней заявят дополнительные претензии.

Владимир Потанин, глава «Норникеля» назвал решение суда «уроком для компании» и «сигналом для всего бизнес-сообщества». «Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью», — резюмировал он.

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Заседание суда по делу Навального о клевете

В Москве прошло уже третье с середины января заседание суда, обвиняемым на котором был Алексей Навальный, в этот раз — по делу о клевете против ветерана. Заседание время от времени превращалось в перепалку с оскорблениями, затянулось почти на восемь часов и в итоге было отложено.