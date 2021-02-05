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Штраф «Норникелю», Россия высылает дипломатов. Главные новости РБК

«Норникель» оштрафовали на 146 млрд руб., новое заседание суда по Навальному, Россия высылает европейских дипломатов из присутствия на протестах, перепись населения вновь перенесли; главные новости — в обзоре РБК

Рекордный штраф для «Норникеля»

Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) — выплатить более 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива в Норильске 29 мая прошлого года. «Норникель» с этой суммой штрафа не согласен.

  • Компания была не согласна с расчетом оценки ущерба Росприроднадзором, в котором применялся максимально возможный коэффициент оценки длительности негативного воздействия, исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии. «Норникель» считает, что коэффициент должен быть в несколько раз ниже, поскольку учитывать необходимо срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ, уверены в компании. Кроме того «Норникель» требует вычесть из суммы штрафа затраты компании, на устранение загрязнения и восстановление окружающей среды (около 4,08 млрд руб.)
  • Тем не менее, «Норникель» уже создал резерв на $2,1 млрд для уплаты штрафа. Почти вся сумма (145,492 млрд руб.) будет зачислена в федеральный бюджет согласно внесенным в июле прошлого года поправкам в Бюджетный кодекс, остальное — в бюджет Норильска.
  • Глава Красноярского края Александр Усс назвал решение суда справедливым, но предупредил, что это еще не все: у региона еще остаются претензии к компании. К ней заявят дополнительные претензии.
  • Владимир Потанин, глава «Норникеля» назвал решение суда «уроком для компании» и «сигналом для всего бизнес-сообщества». «Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью», — резюмировал он.
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    Фотогалерея 

Заседание суда по делу Навального о клевете

В Москве прошло уже третье с середины января заседание суда, обвиняемым на котором был Алексей Навальный, в этот раз — по делу о клевете против ветерана. Заседание время от времени превращалось в перепалку с оскорблениями, затянулось почти на восемь часов и в итоге было отложено.

  • Поводом для дела стала резкая критика оппозиционера в адрес видеоролика, записанного в поддержку поправок к Конституции России. В съемках видео принимал участие ветеран Игнат Артеменко, космонавт Олег Кононенко, сыровар Олег Сирота, дизайнер Артемий Лебедев и другие. В итоге потерпевшим был признан именно 94-летний Артеменко.
  • В заседании по видеосвязи принимал участие сам Артеменко. Он успел сообщить, что требует от Навального публичных извинений, но позже во время заседания ему стало плохо. Навальный отметил, что предупреждал о том, что самочувствие пожилого человека может ухудшиться, в ответ на что прокурор заявила, что «состояние здоровья потерпевшего вызвано поведением подсудимого».
  • Свидетель обвинения Владимир Акимов рассказал, что нашел публикации о твите Навального в политических группах «ВКонтакте», и что этот твит его задел, и особенно его разозлило слово «предатели», которое относилось в том числе и к ветерану войны. После этого он подал заявление в Следственный комитет через форму на сайте.
  • Внук ветерана Игорь Колесников сообщил, что ни он, ни его дед не писали на Навального заявления в правоохранительные органы. Навальный заявил, что поймал Колесникова на лжи и указал, что в материалах дела есть подписанное им заявление. Вскоре по ходатайству прокурора заседание, начавшееся в 10:00 мск и длившееся до 18:00, было прервано и отложено на 12 февраля.

Россия решила выслать трех европейских дипломатов из-за протестов

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МИД России объявил трех дипломатов из Германии, Польши и Щвеции персонами нон грата, обвинив их в участии в несогласованных акциях протеста. О высылке дипломатов стало известно ровно в тот момент, когда в МИДе выступал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, приехавший в Россию впервые за три года.

  • Из России вышлют сотрудников консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и работника посольства Германии в Москве. По версии МИДа, они принимали участие в протестах 23 января. Во время переговоров в российском МИДе Боррель прокомментировал решение о высылке дипломатов из России: он осудил этот шаг и призвал пересмотреть решение. Он указал, что по Венской конвенции дипломаты имеют полное право наблюдать за тем, что происходит в стране пребывания.
  • В МИД Польши также заявили, что их дипломат выполнял «только официальные задачи, вытекающие из дипломатического статуса и в соответствии с Венской конвенцией». В Варшаве назвали решение российского МИДа ошибочным и пригрозили принять ответные меры, если его не отменят. Швеция комментировала присутствие своего дипломата на акциях протеста еще 2 февраля: в посольстве заявили, что дипломат не принимал участие в несогласованной акции, а «наблюдал за демонстрацией в Санкт-Петербурге, что является стандартной дипломатической процедурой».
  • Мосгорсуд в пятницу опубликовал данные по делам, заведенным после акций протеста в столице. Всего в суды поступило 4 908 дел в отношении участников несогласованных акций; 972 человека были арестованы, 1232 человека оштрафовали, остальные материалы еще не рассмотрены. При этом в МВД ранее оценивали число участников несанкционированных акций в Москве в 4 тыс. человек 23 января и в 2 тыс. человек — 31-го.
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    Политика
    Фото:Владислав Шатило / РБК

Перепись населения опять перенесли

Всероссийская перепись населения уже во второй раз сдвигается на более поздний срок. Изначально она должна была пройти в октябре 2020 года, но решением правительства из-за пандемии COVID-19 срок переписи был сдвинут на апрель 2021 года. Теперь проведение переписи отложено до сентября текущего года.

  • Причина все та же — неопределенность с распространением коронавируса. Новый срок проведения — сентябрь — был выбран на основании анализа ситуации с COVID-19 в 2020 году. «Мы посмотрели, как развивалась эпидемия в прошлом году: самый минимальный месяц, когда был спад заболеваемости и смертности, это был сентябрь», — объяснил замруководителя Росстата Павел Смелов.
  • В последний раз перепись населения проходила в России в 2010 году. Тогда в стране насчитали 142,9 млн человек. На 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, численность населения составила 146,24 млн человек. В первую очередь прирост населения обеспечило присоединение Крыма в 2014 году (порядка 2 млн человек). При этом по сравнению с началом 2020 года численность населения сократилась более чем на 500 тыс. человек. Падение стало рекордным за 15 лет.
Автор
Георгий Тадтаев
Норникель Красноярский край Алексей Навальный клевета высылка дипломатов Евросоюз перепись населения
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