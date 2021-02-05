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Члены СПЧ поспорили из-за заявления по протестам

Члены СПЧ не смогли принять единое заявление о нарушениях на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Они разошлись в оценке событий и в «жесткости акцентов» в адрес силовиков

Члены СПЧ не смогли принять единое заявление по поводу нарушений на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального из-за разногласий. Днем 5 февраля часть членов (23 человека) опубликовали заявление на сайте «Эха Москвы». При этом на сайте СПЧ это заявление не было опубликовано.

По словам одного из подписантов заявления, члена СПЧ Николая Сванидзе, на заседании совета не было «консенсуса» во время голосования. Заявление, опубликованное на «Эхе Москвы», подписало «большое количество членов совета, но это не большинство», указал Сванидзе (всего в СПЧ 49 членов). «Это заявление нашей позиции», — добавил он.

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Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал РБК, что в среду, 3 февраля, прошло заседание совета, на котором его члены обсудили последствия январских акций. «Дальше мы готовили заявление совета, последняя редакция этого заявления сейчас выставлена мною на голосование», — заявил он. Но во время него возникли разногласия, и «часть членов совета поспешила разместить свою точку зрения на сайте «Эха Москвы». «Считаю, что это неправильная история», — указал глава СПЧ.

По словам Сванидзе, разногласия возникли из-за акцентов в обращении. «Акценты в нашем заявлении более жесткие в отношении позиции правоохранительных органов. Вероятно, это не понравилось части наших коллег. Это и оценка, кто прав, а кто виноват в этой коллизии выхода на несанкционированные митинги, — на чей стороне мячик, на стороне тех, кто не санкционирует, или на стороне тех, кто выходит на несанкционированные митинги», — сказал РБК Николай Сванидзе.

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Федор Нестеров для РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По мнению Фадеева, заявление СПЧ, которое он редактировал, и обращение 20 членов СПЧ, опубликованное на сайте «Эха Москвы», «практически совпадают». «Решения, которые мы предлагаем, тоже примерно одинаковые», — отметил он. «Разница в оценке событий», — добавил Фадеев. По его мнению, «коллеги, которые разместили свое заявление на «Эхо Москвы», считают, что надо фактически поддержать незаконные акции, другие коллеги считают, что мы не имеем морального права поддерживать незаконные акции». По словам Фадеева, он пытался свести две эти позиции, но пока этого не удалось сделать.

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Задержания в Москве после решения суда по делу Навального. Фоторепортаж
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Под заявлением СПЧ на сайте «Эха» подписались Сванидзе, режиссер Александр Сокуров, член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, адвокат Генри Резник, глава организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин и другие члены совета. Они, в частности, попросили упростить согласование митингов и шествий — так, чтобы их можно было проводить «с не большими ограничениями», чем прочие массовые и публичные мероприятия. Для этого авторы обращения предложили заменить нормативные правовые акты и правоприменительную практику регионов.

Помимо этого, авторы обращения призвали прекратить использование спецсредств против мирных участников митингов, обеспечить доступ адвокатов к задержанным и арестованным, проверить злоупотребления со стороны силовиков и запретить мешать журналистам выполнять их профессиональные обязанности. Также они считают, что арестованным, которых долго не принимают в спецприемники или изоляторы временного содержания из-за их переполненности, нужно отсрочить административное наказание.

По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», после акций в поддержку Алексея Навального 23 января в стране были задержаны более 4 тыс. человек, из них 1,5 тыс. — в Москве. По итогам митингов и шествий 31 января число задержанных превысило 5 тыс., в Москве задержали более 1,6 тыс. человек, в том числе Николая Сванидзе. МВД итоговое число задержанных не раскрывало.

Акции сопровождались столкновениями с силовиками. Каляпин накануне заявил РБК, что случаи насилия на акциях протеста были зафиксированы в разных городах, в частности в Москве, Петербурге, Нижнем, Оренбурге, Уфе: «Везде были задержания с применением физической силы там, где это было совершенно не нужно, люди сопротивления не оказывали — их били».

Еще одна несогласованная акция прошла 2 февраля, когда Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного приговора на реальный срок по «делу «Ив Роше». С учетом уже проведенного в 2014 году под домашним арестом срока он будет отбывать наказание в колонии два года и восемь месяцев. Оппозиционер не признал вину и связал преследование со своей политической деятельностью. Защита Навального сообщила о планах обжаловать решение суда. По данным «ОВД-Инфо», в этот день полиция задержала более 1,4 тыс. человек, из них более тысячи — в столице.

После этого открытые обращения против полицейского насилия также подготовили Ассоциация театральных критиков, Ассоциация музыкальных критиков и журналист и правозащитник Зоя Светова.

Авторы
Майя Бобенко, Наталия Анисимова
Совет по правам человека Валерий Фадеев митинги акции Николай Сванидзе СПЧ Александр Сокуров
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