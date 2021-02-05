Члены СПЧ поспорили из-за заявления по протестам

Члены СПЧ не смогли принять единое заявление о нарушениях на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Они разошлись в оценке событий и в «жесткости акцентов» в адрес силовиков

Члены СПЧ не смогли принять единое заявление по поводу нарушений на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального из-за разногласий. Днем 5 февраля часть членов (23 человека) опубликовали заявление на сайте «Эха Москвы». При этом на сайте СПЧ это заявление не было опубликовано.

По словам одного из подписантов заявления, члена СПЧ Николая Сванидзе, на заседании совета не было «консенсуса» во время голосования. Заявление, опубликованное на «Эхе Москвы», подписало «большое количество членов совета, но это не большинство», указал Сванидзе (всего в СПЧ 49 членов). «Это заявление нашей позиции», — добавил он.

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Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал РБК, что в среду, 3 февраля, прошло заседание совета, на котором его члены обсудили последствия январских акций. «Дальше мы готовили заявление совета, последняя редакция этого заявления сейчас выставлена мною на голосование», — заявил он. Но во время него возникли разногласия, и «часть членов совета поспешила разместить свою точку зрения на сайте «Эха Москвы». «Считаю, что это неправильная история», — указал глава СПЧ.

По словам Сванидзе, разногласия возникли из-за акцентов в обращении. «Акценты в нашем заявлении более жесткие в отношении позиции правоохранительных органов. Вероятно, это не понравилось части наших коллег. Это и оценка, кто прав, а кто виноват в этой коллизии выхода на несанкционированные митинги, — на чей стороне мячик, на стороне тех, кто не санкционирует, или на стороне тех, кто выходит на несанкционированные митинги», — сказал РБК Николай Сванидзе.