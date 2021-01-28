Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет

На фоне пандемии COVID-19 численность населения России по итогам 2020 года сократилась на более чем 500 тыс. человек, следует из предварительной оценки Росстата. Это рекордное падение численности населения с 2005 года

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Численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, составила 146,24 млн человек, что на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года (146,75 млн человек).

Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2005 года — тогда население страны уменьшилось на 564,5 тыс. человек. Таким образом, сокращение населения страны в пандемийном 2020 году поставило рекорд за 15 лет.

Рекордная смертность и спад рождаемости

Смертность в России за январь—ноябрь 2020 года (данные с учетом декабря пока не опубликованы Росстатом) достигла 1,881 млн человек, что на 13,9% (или 229,7 тыс.) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент смертности за январь—ноябрь вырос до 14 умерших на 1 тыс. человек против 13,6 за январь—октябрь.