Польша пообещала ответить на высылку дипломата из России

Россия объявила польского дипломата персоной нон грата из-за участия в несанкционированном митинге в поддержку Навального. В Польше заявили, что сотрудник консульства выполнял лишь «задачи, вытекающие из дипломатического статуса»

Фото: Gabriel Piętka / MSZ

Польша ожидает, что Россия отменит решение о высылке польского дипломата, иначе республика может принять ответные меры. Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

Ранее Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за того, что они посетили несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Российской стороне сообщили, что дипломат выполнял «только официальные задачи, вытекающие из дипломатического статуса и в соответствии с Венской конвенцией», отметили в польском МИДе.

«Польская сторона ожидает, что российские власти отменят ошибочное решение. В противном случае Польша оставляет возможность предпринять соответствующие шаги», — заявили в ведомстве.