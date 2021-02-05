Польша пообещала ответить на высылку дипломата из России

МИД России объявил о высылке трех европейских дипломатов 5 февраля. Страну должны покинуть сотрудники генеральных консульств Швеции и Польши в Петербурге, а также сотрудник посольства Германии в Москве. Причиной, как сообщил МИД, стало их участие в несанкционированных митингах в поддержку Навального 23 января. Подобные действия «являются неприемлемыми и не соответствуют дипломатическому статусу», заявили в ведомстве.
В пресс-службе посольства Швеции в России сообщили РБК, что «категорически опровергают» утверждения о том, что шведский дипломат принимал участие в акциях. Он лишь наблюдал за демонстрацией, что является стандартной дипломатической процедурой, пояснили в представительстве Швеции.
О том, что дипломаты в соответствии с Венской конвенцией могут наблюдать за происходящим в стране пребывания, заявил и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Сообщения о высылке дипломатов появились во время его визита в Москву. Он осудил высылку дипломатов из России и призвал пересмотреть решение.
18 января суд арестовал Навального, накануне вернувшегося из Германии, по делу «Ив Роше». После этого в десятках российских городов прошли несанкционированные акции протеста. Они состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля, когда суд признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и приговорил его к тюремному заключению на срок два года восемь месяцев.
Митинги сопровождались столкновениями демонстрантов и силовиков и массовыми задержаниями. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», 23 января в стране были задержаны более 4 тыс. человек., 31 января — свыше 5 тыс. человек, 2 февраля — почти 1,5 тыс. человек. В отношении протестующих и сторонников оппозиционера заведены несколько десятков уголовных дел.