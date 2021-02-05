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Польша пообещала ответить на высылку дипломата из России

Россия объявила польского дипломата персоной нон грата из-за участия в несанкционированном митинге в поддержку Навального. В Польше заявили, что сотрудник консульства выполнял лишь «задачи, вытекающие из дипломатического статуса»
Фото: Gabriel Piętka / MSZ
Фото: Gabriel Piętka / MSZ

Польша ожидает, что Россия отменит решение о высылке польского дипломата, иначе республика может принять ответные меры. Об этом говорится в заявлении МИД Польши.

Ранее Россия объявила персонами нон грата трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции из-за того, что они посетили несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Российской стороне сообщили, что дипломат выполнял «только официальные задачи, вытекающие из дипломатического статуса и в соответствии с Венской конвенцией», отметили в польском МИДе.

«Польская сторона ожидает, что российские власти отменят ошибочное решение. В противном случае Польша оставляет возможность предпринять соответствующие шаги», — заявили в ведомстве.

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МИД России объявил о высылке трех европейских дипломатов 5 февраля. Страну должны покинуть сотрудники генеральных консульств Швеции и Польши в Петербурге, а также сотрудник посольства Германии в Москве. Причиной, как сообщил МИД, стало их участие в несанкционированных митингах в поддержку Навального 23 января. Подобные действия «являются неприемлемыми и не соответствуют дипломатическому статусу», заявили в ведомстве.

В пресс-службе посольства Швеции в России сообщили РБК, что «категорически опровергают» утверждения о том, что шведский дипломат принимал участие в акциях. Он лишь наблюдал за демонстрацией, что является стандартной дипломатической процедурой, пояснили в представительстве Швеции.

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О том, что дипломаты в соответствии с Венской конвенцией могут наблюдать за происходящим в стране пребывания, заявил и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Сообщения о высылке дипломатов появились во время его визита в Москву. Он осудил высылку дипломатов из России и призвал пересмотреть решение.

18 января суд арестовал Навального, накануне вернувшегося из Германии, по делу «Ив Роше». После этого в десятках российских городов прошли несанкционированные акции протеста. Они состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля, когда суд признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и приговорил его к тюремному заключению на срок два года восемь месяцев.

Митинги сопровождались столкновениями демонстрантов и силовиков и массовыми задержаниями. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», 23 января в стране были задержаны более 4 тыс. человек., 31 января — свыше 5 тыс. человек, 2 февраля — почти 1,5 тыс. человек. В отношении протестующих и сторонников оппозиционера заведены несколько десятков уголовных дел.

Автор
Виктория Полякова
Польша высылка дипломатов акции протеста Алексей Навальный
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