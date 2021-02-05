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Авария с топливом в Норильске ,  
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Усс заявил о дополнительных претензиях к «Норникелю» за разлив топлива

Норникель GMKN ₽25 082 -2,65% Купить
Александр Усс (слева) на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
Александр Усс (слева) на месте разлива нефтепродуктов в Норильске (Фото: Вадим Кофман / РИА Новости)

Решение суда, который обязал «Норникель» выплатить ₽146 млрд за разлив топлива в Норильске, «ожидаемое и справедливое», однако власти Красноярского края заявят дополнительные претензии. Об этом сообщил в Instagram глава региона Александр Усс.

«Нами будут заявлены дополнительные претензии. Речь о возмещении вреда объектам природы, которые находятся в ведении края. На восстановление экосистемы потребуются годы», — написал он.

По словам губернатора, представители «Норникеля» «затягивали процесс вместо того, чтобы извиниться и добровольно возместить ущерб». «Все это не красит имидж компании. А ведь когда-то она была символом государственного подхода к экономике и заботы о благе людей», — отметил Усс.

5 февраля суд обязал обязал «дочку» «Норникеля» — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) — выплатить более 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива, который произошел в Норильске 29 мая 2020 года. Иск подало Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, которое потребовало у компании выплатить 148 млрд руб.

Суд обязал «Норникель» выплатить ₽146 млрд за разлив топлива в Норильске
Бизнес
Фото:ТАСС

Материал дополняется.

 

Александр Усс «Норникель»
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