Что случилось за день. Главные новости РБК

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Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока»

Перед выборами главы государства, назначенными на 9 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. В частности, в обращении к народу, которое транслировал РБК, он затронул тему задержания в стране 33 россиян.

Лукашенко заявил, что против его страны «брошены миллиардные ресурсы и новейшие технологии». «Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал он. Опрошенные РБК депутаты Госдумы назвали эти слова Лукашенко метафорой.

Президент также заявил, что задержанные в Белоруссии россияне были засланы в страну целенаправленно. «И все это вранье — про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать», — сказал Лукашенко.

Также сегодня Минобороны Белоруссии сообщило, что с 4 по 7 августа, накануне выборов 9 августа, в стране пройдет первый этап оперативно-тактических учений войск ПВО и ВВС, в том числе с отработкой посадки самолетов на автотрассу М1 Минск — Брест. А после выборов с 11 августа в Витебской области пройдут плановые сборы для резервистов.

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