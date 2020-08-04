Что случилось за день. Главные новости РБК

Лукашенко предостерег Россию от вмешательства в дела страны; открытие Черногории для российских туристов; была ли попытка рейдерского захвата «Сибантрацита»; как американцы хотят «отжать» ГАЗ; главные новости — в обзоре РБК
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока»
Перед выборами главы государства, назначенными на 9 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений. В частности, в обращении к народу, которое транслировал РБК, он затронул тему задержания в стране 33 россиян.
Лукашенко заявил, что против его страны «брошены миллиардные ресурсы и новейшие технологии». «Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», — сказал он. Опрошенные РБК депутаты Госдумы назвали эти слова Лукашенко метафорой.
Президент также заявил, что задержанные в Белоруссии россияне были засланы в страну целенаправленно. «И все это вранье — про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию — это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была — ждать», — сказал Лукашенко.
Также сегодня Минобороны Белоруссии сообщило, что с 4 по 7 августа, накануне выборов 9 августа, в стране пройдет первый этап оперативно-тактических учений войск ПВО и ВВС, в том числе с отработкой посадки самолетов на автотрассу М1 Минск — Брест. А после выборов с 11 августа в Витебской области пройдут плановые сборы для резервистов.
Черногория разрешила российским туристам въезд в страну
Исходя из эпидемиологической ситуации, а также в интересах развития туристической индустрии власти страны пришли к выводу, что в Черногорию можно пустить граждан России и Азербайджана.
На сайте кабинета министров Черногории появилось сообщение о том, что Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну без каких-либо дополнительных условий.
Решение власти приняли исходя из эпидемиологической ситуации, а также потребностей туристической индустрии страны. В самой Черногории, по данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии было зарегистрировано более 3,3 тыс. случаев заболевания, 52 человека умерли. За последние сутки в Черногории было выявлено 43 новых случая.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа, первые полеты были разрешены в Турцию, Великобританию и Танзанию. На прошлой неделе было также объявлено о возобновлении после 15 августа авиаперелетов из России в Швейцарию.
Глава «Сибантрацита» заявила о попытке рейдерского захвата
Председатель совета директоров «Сибантрацита», вдова Дмитрия Босова Катерина Босов, заявила о «рейдерских атаках» на компанию, начавшихся после гибели ее мужа в мае. Их инициатором она считает бывшего партнера ее мужа Александра Исаева. Тот, в свою очередь, все отрицает.
О «рейдерских атаках» она написала в письме председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой. Поводом для этого стал запрос Плетневой в Генпрокуратуру и Росприроднадзор с просьбой проверить «Сибантрацит» и лично Катерину Босов на соблюдение экологических норм, о котором стало известно на прошлой неделе.
Запрос последовал после того, как 18 июля на предприятии «Сибирского антрацита» произошла деформация части основания одного из отвалов горных работ — Елбашинского. «В результате перемещения породы затронуты овраг и незначительный участок земли, который будет очищен», — сообщил РБК представитель Босов.
Александр Исаев был основателем и председателем правления «УК «Востокуголь», входил в совет директоров «Сибантрацита». С 2014 года его партнером в «Востокугле» — на 50% — стал Дмитрий Босов. Но незадолго до самоубийства, в мае 2020-го, Босов уволил Исаева со всех постов в «Сибантраците» и «Востокугле».
Дерипаска сравнил политику США против ГАЗа и TikTok
Президент США Дональд Трамп настаивает на продаже Microsoft активов TikTok до 15 сентября. Государственные СМИ Китая назвали эти требования официально санкционированной кражей и предположили, что Пекин может заблокировать сделку. На фоне конфликта миллиардер Олег Дерипаска сравнил действия Вашингтона в отношении группы ГАЗ с его же политикой в отношении китайской социальной сети TikTok.
«Американцы внаглую отжали бизнес у продвинутой китайской компании. Так же пытаются отжать ГАЗ у российских акционеров с молчаливого согласия ЦБ РФ», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Предприниматель пояснил суть своих претензий к Банку России, который, по его мнению, де-факто поддерживает соблюдение режима введенных США с апреля 2018 года санкций в отношении компании ГАЗ.
«ЦБ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали! Якобы в целях избежания вторичных санкций», — написал Дерипаска.