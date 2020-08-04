В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Опрошенные РБК депутаты Госдумы назвали заявления президента Белоруссии о том, что Россия может заполыхать до Владивостока, метафорой, а его обвинения в адрес задержанных россиян бездоказательными

Фото: duma.gov.ru

Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя РБК заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении России, сделанное во время его послания, выразил мнение, что ничего страшного по отношению к России Лукашенко не сказал. «Что касается его высказывания по отношению к группе задержанных лиц, я считаю, что ничего обидного сказано не было. Лишь его голословное утверждение, что они были посланы для дестабилизации обстановки. Ключевой вопрос, кто их послал. Россия не заинтересована в дестабилизации в Белоруссии», — заявил Калашников. Он выразил мнение, что частных наемников в республику отправили представители Запада.

Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело». Он также подчеркнул, что задержанные на прошлой неделе в Белоруссии 33 гражданина России не собирались отправляться в другие страны, а были целенаправленно засланы в страну. О том, что Минск для задержанных был транзитным пунктом, из которого они собирались лететь в одну из стран Латинской Америки, сообщил в понедельник консул России в Белоруссии Кирилл Плетнев.

«Конечно, Россия ничего хорошего от дестабилизации ситуации в Белоруссии не получит, но и полыхать до Владивостока не станет. России выгодны взаимоотношения с Белоруссией, как с партнером и союзником, особенно в военно-политической сфере, где мы сильно продвинулись с ними», — ответил на это глава думского комитета по делам СНГ, напомнив, что у стран общая система раннего предупреждения о ракетном нападении. Заявление Лукашенко Калашников назвал метафорой, не более того.

Под вопросом сейчас остается поездка наблюдателей от России на президентские выборы в Белоруссии, запланированные на 9 августа. «Мы еще до конца не определились, решение будет принято в пятницу», — пояснил парламентарий. Из-за отмены рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Белавиа», если наблюдатели и отправятся в Белоруссию, то поедут на автомобилях.