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Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

В балканской стране пришли к выводу, что в интересах развития туристической индустрии в Черногорию можно пустить граждан России и Азербайджана
Черногория, Будва
Черногория, Будва (Фото: Вышинский Денис / ТАСС)

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте черногорского кабинета министров.

Координационный совет указал, что граждане России и Азербайджана смогут въезжать в Черногорию без каких-либо дополнительных условий.

Там отметили, что решение по этим двум странам было принято исходя из эпидемиологической ситуации, а также потребностей туристической индустрии Черногории. В координационном совете заявили о том, что в ближайшее время намерены рассмотреть и либерализацию правил въезда в страну для граждан ряда балканских стран.

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Фото: Darko Vojinovic / AP

РБК направил запрос в посольство Черногории в России.

По данным с сайта «Аэрофлота», компания продает билеты в Тиват. Цена за прямой перелет между Москвой и этим черногорским городом варьируется от 8 тыс. до 70 тыс. руб. При этом официально авиасообщение между Россией и Черногорией пока не открыто.

По данным Министерства здравоохранения Черногории, с начала пандемии в стране было зарегистрировано более 3,3 тыс. случаев заболевания, 52 человека умерли. За последние сутки в Черногории было выявлено 43 новых случая. Большинство заболевших обнаружили в столице страны Подгорице и Цетинье. В прибрежной Будве было выявлено два новых случая.

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Автор: Артем Филипенок
При участии: Екатерина Костина
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