Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну

В балканской стране пришли к выводу, что в интересах развития туристической индустрии в Черногорию можно пустить граждан России и Азербайджана

Черногория, Будва (Фото: Вышинский Денис / ТАСС)

Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте черногорского кабинета министров.

Координационный совет указал, что граждане России и Азербайджана смогут въезжать в Черногорию без каких-либо дополнительных условий.

Там отметили, что решение по этим двум странам было принято исходя из эпидемиологической ситуации, а также потребностей туристической индустрии Черногории. В координационном совете заявили о том, что в ближайшее время намерены рассмотреть и либерализацию правил въезда в страну для граждан ряда балканских стран.

РБК направил запрос в посольство Черногории в России.