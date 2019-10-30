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ЦБ выявил необходимость создать новые резервы в «Восточном»
ЦБ по итогам проверки в «Восточном» посчитал, что банку, акционеры которого находятся в корпоративном конфликте, потребуются дополнительные резервы по корпоративному портфелю в размере не менее 5 млрд руб.
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Центральный банк по итогам проверки банка «Восточный» выявил необходимость создания у него дополнительных резервов, сообщили РБК источник, близкий к банку, и подтвердил собеседник, знакомый с результатами проверки. Информацию о таком выводе регулятора также подтвердил источник, близкий к одному из акционеров «Восточного».

Внеплановую проверку «Восточного» ЦБ завершил 17 октября и, как утверждают три источника РБК, соответствующий акт уже поступил в банк. У «Восточного» есть две недели на то, чтобы отправить регулятору возражения по итогам проверки, но пока он этого не сделал, отмечает один из собеседников РБК.

Цифры из акта проверки ЦБ являются предметом обсуждения с регулятором, говорит источник, близкий к банку. По словам двух других собеседников РБК, в акте проверки ЦБ говорится о необходимости дополнительного резервирования по корпоративному портфелю в размере не менее 5 млрд руб. ЦБ проверил практически весь баланс банка, отмечает источник, близкий к одному из акционеров. Обязанность создать резервы у банка появится, если ЦБ выпустит соответствующее предписание.

Долгосрочный конфликт

Банк «Восточный» в нынешнем виде возник в результате объединения в 2016 году банка «Восточный», который контролировал американский инвестфонд Baring Vostok, с банком «Юниаструм» Артема Аветисяна. Но с 2018 года акционеры банка находятся в состоянии корпоративного конфликта. В ходе судебных разбирательств в амурском арбитраже контроль над банком перешел от Baring Vostok к «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам Шерзоду Юсупову (4,8%) и Юрию Данилову (3,2%).

Смене контролирующего акционера в «Восточном» предшествовало возбуждение уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджеров Baring по заявлению Юсупова. Калви обвинили в мошенничестве на 2,5 млрд руб., американский инвестор связывал дело именно с корпоративным конфликтом.

В «Восточном» сообщили, что не комментируют действия ЦБ. В «Финвижн» отказались от комментариев. Миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов не ответил на звонки. РБК направил запрос в Центробанк.

Представитель Baring Vostok заявил РБК, что «Финвижн» ограничивает фонду доступ к существенной информации. Из-за этого у него не было возможности следить за ходом проверки в банке, фонд также не получил ее результатов, добавил он. 

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Какие предписания от ЦБ уже поступали

После начала корпоративного конфликта в «Восточном», регулятор уже выдавал предписания о дорезервировании:

  • По итогам проверки «Восточного» в августе 2018 года ЦБ выдал банку предписание на создание резервов на 19,6 млрд руб. Большая часть суммы — 16,7 млрд руб. — была связана с корпоративным портфелем банка, доставшегося ему от «Юниаструма». «Восточный» мог создать резервы в рассрочку — до середины 2020 года, но в итоге регулятор потребовал создать их досрочно, в апреле 2019 года. Банк это сделал.
  • Еще одно предписание от ЦБ «Восточный» получил в мае 2019 года — о создании дополнительных резервов на 5 млрд руб., в том числе по проблемным корпоративным кредитам. Это же предписание сопровождалось запретом «Восточному» на привлечение новых вкладов населения и открытие новых филиалов, а также понижением оценки качества корпоративного управления в банке. Помимо дорезервирования, банку пришлось внести дополнительные 1,45 млрд руб. в Фонд страхования вкладов по итогам второго квартала (повышенный взнос финансовая организация теперь платит каждый квартал).

Выполнение майского предписания ЦБ на дорезервирование 5 млрд руб. привело к снижению нормативов достаточности банка, норматив базового капитала Н1.1 опустился ниже 5,125% до 4,66% при допустимом уровне в 4,5%. Снижение норматива на длительный срок потребовало бы от банка списания вечных субординированных облигаций, но в конце августа «Восточный» сообщил, что списания не будет. Поддержку в размере 2,2 млрд руб. ему гарантировал основной акционер — «Финвижн» Артема Аветисяна.

По данным оборотной отчетности «Восточного» на сайте ЦБ, за третий квартал 2019 года банк показал прибыль в размере 2,5 млрд руб. против убытка на 2 млрд руб. по итогам перового полугодия, подсчитал для РБК аналитик Fitch Антон Лопатин. «Сейчас мы можем предположить, что эта прибыль помогла нормативам достичь того уровня, на котором они находятся», — рассуждает эксперт. Сама прибыль в 2,5 млрд руб. для «Восточного» вызвана «одноразовыми эффектами», полагает Лопатин: норматив достаточности капитала Н1.1 превысил 5,125% в августе, но в первой половине сентября вновь опускался ниже, отмечает он. По итогам сентября норматив поднялся до 5,5%.

Прибыль по итогам третьего квартала может частично объясняться продажей банком ценных бумаг. «По итогам отчетного периода банк получил существенный доход от операций с ценными бумагами на общую сумму 558 млн руб.», — замечает руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. «Доход был обусловлен продажей в августе-сентябре значительной части портфеля облигаций, преимущественно ОФЗ. В результате вложения в облигации сократились более чем вдвое — с 50 до 22 млрд руб.», — подсчитал он.

«По состоянию на начало октября, но нормативу н1.1 банк был очень близок к уровню в 5,125%, являющимся триггером для списания субординированных займов. Запас капитала составляет порядка 1 млрд руб.», — отметил Доронкин из НКР.  

Автор: Павел Казарновский
Теги: Baring Vostok, «Восточный», Артем Аветисян
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