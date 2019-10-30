ЦБ выявил необходимость создать новые резервы в «Восточном»

ЦБ по итогам проверки в «Восточном» посчитал, что банку, акционеры которого находятся в корпоративном конфликте, потребуются дополнительные резервы по корпоративному портфелю в размере не менее 5 млрд руб.

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Центральный банк по итогам проверки банка «Восточный» выявил необходимость создания у него дополнительных резервов, сообщили РБК источник, близкий к банку, и подтвердил собеседник, знакомый с результатами проверки. Информацию о таком выводе регулятора также подтвердил источник, близкий к одному из акционеров «Восточного».

Внеплановую проверку «Восточного» ЦБ завершил 17 октября и, как утверждают три источника РБК, соответствующий акт уже поступил в банк. У «Восточного» есть две недели на то, чтобы отправить регулятору возражения по итогам проверки, но пока он этого не сделал, отмечает один из собеседников РБК.

Цифры из акта проверки ЦБ являются предметом обсуждения с регулятором, говорит источник, близкий к банку. По словам двух других собеседников РБК, в акте проверки ЦБ говорится о необходимости дополнительного резервирования по корпоративному портфелю в размере не менее 5 млрд руб. ЦБ проверил практически весь баланс банка, отмечает источник, близкий к одному из акционеров. Обязанность создать резервы у банка появится, если ЦБ выпустит соответствующее предписание.

Долгосрочный конфликт Банк «Восточный» в нынешнем виде возник в результате объединения в 2016 году банка «Восточный», который контролировал американский инвестфонд Baring Vostok, с банком «Юниаструм» Артема Аветисяна. Но с 2018 года акционеры банка находятся в состоянии корпоративного конфликта. В ходе судебных разбирательств в амурском арбитраже контроль над банком перешел от Baring Vostok к «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам Шерзоду Юсупову (4,8%) и Юрию Данилову (3,2%). Смене контролирующего акционера в «Восточном» предшествовало возбуждение уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджеров Baring по заявлению Юсупова. Калви обвинили в мошенничестве на 2,5 млрд руб., американский инвестор связывал дело именно с корпоративным конфликтом.

В «Восточном» сообщили, что не комментируют действия ЦБ. В «Финвижн» отказались от комментариев. Миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов не ответил на звонки. РБК направил запрос в Центробанк.