«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

«Восточный» решил продать часть своего розничного кредитного портфеля в объеме 5–10 млрд руб. Еще раньше банк предлагал инвесторам акции инвестфонда IFTG, с которыми связано уголовное дело против Майкла Калви

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Банк «Восточный» рассматривает возможность сокращения розничного портфеля на своем балансе, рассказали РБК три источника, близких к банку, и подтвердила пресс-служба «Восточного». По словам двух собеседников, «Восточный» хочет предложить часть портфеля рынку, решение об этом уже принято.

Предполагается продажа портфеля в объеме от 5 млрд до 10 млрд руб., среди условий планируемой сделки — гарантированное отсутствие просрочек и определенная доходность, отмечает один из источников. По данным на 1 июня, портфель кредитов банка физлицам составляет 84 млрд руб.

«Восточный» ищет способы преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала — ЦБ дал ему время до августа, чтобы довести этот ключевой норматив до нужного уровня.