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Walt Disney $150 (+10,97%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Компания Аветисяна пообещала поддержать банк из дела Калви на 2 млрд руб.
Банк «Восточный» не стал списывать свои вечные субординированные облигации для повышения норматива достаточности капитала. Этому помогло предложение «Финвижн» Артема Аветисяна, которая обещает поддержать банк на 2,2 млрд руб.

Банк «Восточный», находящийся под контролем «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров, не стал списывать вечные субординированные облигации для повышения норматива достаточности капитала, следует из сообщения, которое банк разослал инвесторам (есть у РБК). Информацию о том, что банк не списывает суборды, РБК подтвердила пресс-служба «Восточного».

Компания SCI Finance B.V. сообщила держателям субордов «Восточного», что дата списания бондов была назначена на 23 августа. Но 21 августа банк уведомил компанию, что «в результате внутренних мер, предпринятых менеджментом заемщика (банка. — РБК)» списания в указанную дату не произойдет. Более того, банк может получить поддержку от своего крупнейшего акционера — «Финвижн». «Недавно она направила банку обязывающее предложение о выкупе определенных обеспеченных активов банка на общую сумму в 2,2 млрд руб.», — говорится в сообщении SCI Finance B.V.

Банк выпустил субординированные облигации в 2013 году на 7 млрд руб. В 2017 году банк конвертировал их в вечные облигации, их держателями являются около 300 VIP-клиентов «Восточного», говорил РБК один из держателей.

Риск списания субордов банка возник в июне, после того как «Восточный» выполнил предписание ЦБ по созданию резервов на 5 млрд руб. Тогда норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,66% на 12 июня). Этот показатель должен составлять не менее 4,5%, но его снижение ниже 5,125% уже является поводом для автоматического списания вечных субординированных обязательств банка (и тем самым повышения норматива). «Восточный» ранее сообщал РБК, что выплаты процентов по субордам могут быть приостановлены, а обязательства конвертированы в капитал, но решение по этому вопросу будет принято до конца августа.

Во вторник в пресс-службе «Восточного» уточнили, что уже на 12 августа норматив достаточности капитала был выше 5,125%. Банк предпринял ряд действий по восстановлению запаса капитала, а «также воспользовался поддержкой своего акционера — «Финвижн», которая предоставила юридически обязывающее предложение о выкупе активов на общую сумму 2,2 млрд руб.».

«Финвижн» и Baring Vostok борются за контроль над «Восточным» с весны 2018 года, стороны ведут разбирательство в Лондонском международном третейском суде. В феврале 2019 года против основателя Baring Vostok и ряда топ-менеджеров фонда было заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Калви убедил совет директоров уступить кредит Первому коллекторскому бюро в обмен на акции инвестфонда IFTG, который стоили 600 тыс. руб. Заявление в ФСБ подал миноритарий «Восточного» и партнер Аветисяна Шерзод Юсупов, который также голосовал за отступное. Калви заявлял, что акции стоят 3 млрд руб., и связывал уголовное дело с акционерным конфликтом. После возбуждения дела «Финвижн» выиграла один процесс в Лондоне и ряд в России и получила контроль над «Восточным».

Сумма в 2,2 млрд руб. сопоставима с вкладом, который компания должна была внести в дополнительное размещение акций «Восточного». Baring и «Финвижн» еще в 2018 году договорились поддержать банк на 5 млрд руб., выкупив его акции в пропорциональном объеме — по 2,5 млрд руб. Допэмиссия в итоге не состоялась, «Финвижн» заблокировала ее проведение через суд. Baring Vostok неоднократно заявлял, что у его оппонентов не было денег на участие в дополнительном размещении. Если бы фонд провел ее единолично, он бы размыл долю «Финвижн». Пресс-служба «Финвижн» не ответила на вопрос РБК об источнике средств на поддержку «Восточного».

Представитель Baring Vostok сообщил РБК, что в фонде не знают о предложениях по выкупу активов, сославшись на то, что «Финвижн» «блокирует нам доступ к оперативной информации». «При этом как крупнейший инвестор мы приветствуем любые решения, направленные на восстановление достаточности капитала банка, при условии, что это не очередные бумажные обещания», — сказал собеседник. «Однако вызывает резонный вопрос и сомнение в чистоте намерений «Финвижн» тот факт, что, имея средства для выкупа активов, они не стали пропорционально участвовать в дополнительной эмиссии, согласованной с ЦБ, заблокировав ее в суде», — заключили в Baring Vostok.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Восточный», субординированные займы
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