Компания Аветисяна пообещала поддержать банк из дела Калви на 2 млрд руб.

Банк «Восточный» не стал списывать свои вечные субординированные облигации для повышения норматива достаточности капитала. Этому помогло предложение «Финвижн» Артема Аветисяна, которая обещает поддержать банк на 2,2 млрд руб.

Банк «Восточный», находящийся под контролем «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров, не стал списывать вечные субординированные облигации для повышения норматива достаточности капитала, следует из сообщения, которое банк разослал инвесторам (есть у РБК). Информацию о том, что банк не списывает суборды, РБК подтвердила пресс-служба «Восточного».

Компания SCI Finance B.V. сообщила держателям субордов «Восточного», что дата списания бондов была назначена на 23 августа. Но 21 августа банк уведомил компанию, что «в результате внутренних мер, предпринятых менеджментом заемщика (банка. — РБК)» списания в указанную дату не произойдет. Более того, банк может получить поддержку от своего крупнейшего акционера — «Финвижн». «Недавно она направила банку обязывающее предложение о выкупе определенных обеспеченных активов банка на общую сумму в 2,2 млрд руб.», — говорится в сообщении SCI Finance B.V.

Банк выпустил субординированные облигации в 2013 году на 7 млрд руб. В 2017 году банк конвертировал их в вечные облигации, их держателями являются около 300 VIP-клиентов «Восточного», говорил РБК один из держателей.

Риск списания субордов банка возник в июне, после того как «Восточный» выполнил предписание ЦБ по созданию резервов на 5 млрд руб. Тогда норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,66% на 12 июня). Этот показатель должен составлять не менее 4,5%, но его снижение ниже 5,125% уже является поводом для автоматического списания вечных субординированных обязательств банка (и тем самым повышения норматива). «Восточный» ранее сообщал РБК, что выплаты процентов по субордам могут быть приостановлены, а обязательства конвертированы в капитал, но решение по этому вопросу будет принято до конца августа.

Во вторник в пресс-службе «Восточного» уточнили, что уже на 12 августа норматив достаточности капитала был выше 5,125%. Банк предпринял ряд действий по восстановлению запаса капитала, а «также воспользовался поддержкой своего акционера — «Финвижн», которая предоставила юридически обязывающее предложение о выкупе активов на общую сумму 2,2 млрд руб.».