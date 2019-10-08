Идею сделки, которая стала причиной уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, предложил миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов, позднее написавший заявление на Калви и его партнеров в ФСБ. Такое заявление сделал сам Калви во вторник, 8 октября, на заседании Басманного суда, рассматривавшего вопрос о продлении ему меры пресечения — теперь он останется под домашним арестом до 13 января 2020 года. Сам Юсупов заявляет, что менеджеры Baring пытаются «обмануть следствие и суд».
Контекст
Основой для обвинений против Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok стала сделка с погашением кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро (аффилировано с Baring), в обмен на 59,9% акций люксембургского инвестфонда IFTG. Следствие посчитало, что эти акции стоили всего 600 тыс. руб., а Калви ввел совет директоров банка и миноритария Шерзода Юсупова, проголосовавшего за сделку, в заблуждение. Майкла Калви в феврале поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Его партнеры также находятся под арестом — дома или в изоляторе.
Заявление, после которого Следственный комитет возбудил дело, Юсупов подал в ФСБ. «Я не мог бездействовать, потому что нарушения были настолько явными, что бездействие сделало бы меня соучастником происходящего», — заявлял он. Теперь же Калви назвал его автором формата сделки, который в конечном счете не устроил силовиков.
Банк «Восточный» в нынешнем виде — результат объединения «Восточного», который контролировал Baring Vostok, с банком «Юниаструм» Артема Аветисяна. Весной 2016 года Baring искал инвестора для своего банка, который нес убытки. Фонд вел переговоры с BOC Russia Holdings Аветисяна (позднее получила название «Финвижн»). Также Baring необходимо было решить вопрос с выданным ПКБ кредитом на 2,5 млрд руб., который бюро взяло не на собственные цели, а для погашения забалансовых обязательств самого банка «Восточный» перед БКС, по которым были заложены евробонды банка на 5 млрд руб., рассказывал Калви.
- «В апреле 2016 года мы предлагали простую сделку в деньгах: «Юниаструм» должен был инвестировать в новую эмиссию «Восточного» и потом купить у фонда Baring Vostok дополнительные акции за 4,5 млрд руб., из которых мы договорились 2,5 млрд руб. передать ПКБ для погашения долга [перед банком] в деньгах», — рассказал 8 октября в суде Калви. По его словам, согласие на такую схему было получено от Юсупова и Аветисяна.
- «Но спустя несколько недель Юсупов пришел в Baring Vostok с новой идеей. Вместо этого сделать слияние двух банков — «Юниаструм» и «Восточный» — и найти компании для приобретения, которые можно использовать для погашения долга ПКБ через отступное», — продолжил основатель Baring. Юсупов даже предлагал компанию для этих целей — Arius, которую, как он считал, можно оценить в 2,5 млрд руб. благодаря синергии с «Восточным», рассказал Калви. Информации про компанию с таким названием в открытом доступе почти нет, но известно, что в 2017 году Arius объединилась с SBC в бренд SBC Technologies, который предоставляет сервисы, связанные с приемом платежей.
- Мотивацией проведения такой сделки для акционеров «Юниаструма» Калви назвал уменьшение суммы выплат за контроль над «Восточным»: вместо 4,5 млрд руб. Аветисяну и Юсупову нужно было инвестировать только 700 млн руб., чтобы получить контроль.
- Но Arius участие в сделке так и не приняла. В октябре 2016 года инвестфонд Da Vinci Capital, который вкладывался в ПКБ вместе с Baring, предложил «Восточному» инвестировать в IFTG. «Da Vinci, Юсупов и мы видели большой потенциал синергии между компаниями IFTG и банком», — заявил Калви. В контрасте с Arius у «дочек» IFTG (фонд владел долями в нескольких финтех-стартапах) уже был успешный и прибыльный бизнес, объяснил основатель Baring. По его словам, выбор IFTG для этой сделки утверждал в том числе и Юсупов.