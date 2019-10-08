Майкл Калви рассказал в суде новые подробности об уголовном деле Baring Vostok. РБК разбирался, как заявления американского инвестора встраиваются в хронологию акционерного конфликта и судебного процесса

Майкл Калви (Фото: Maxim Shemetov / Reuters)

Идею сделки, которая стала причиной уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, предложил миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов, позднее написавший заявление на Калви и его партнеров в ФСБ. Такое заявление сделал сам Калви во вторник, 8 октября, на заседании Басманного суда, рассматривавшего вопрос о продлении ему меры пресечения — теперь он останется под домашним арестом до 13 января 2020 года. Сам Юсупов заявляет, что менеджеры Baring пытаются «обмануть следствие и суд».

Контекст Основой для обвинений против Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok стала сделка с погашением кредита на 2,5 млрд руб., выданного Первому коллекторскому бюро (аффилировано с Baring), в обмен на 59,9% акций люксембургского инвестфонда IFTG. Следствие посчитало, что эти акции стоили всего 600 тыс. руб., а Калви ввел совет директоров банка и миноритария Шерзода Юсупова, проголосовавшего за сделку, в заблуждение. Майкла Калви в феврале поместили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Его партнеры также находятся под арестом — дома или в изоляторе. Заявление, после которого Следственный комитет возбудил дело, Юсупов подал в ФСБ. «Я не мог бездействовать, потому что нарушения были настолько явными, что бездействие сделало бы меня соучастником происходящего», — заявлял он. Теперь же Калви назвал его автором формата сделки, который в конечном счете не устроил силовиков.

Банк «Восточный» в нынешнем виде — результат объединения «Восточного», который контролировал Baring Vostok, с банком «Юниаструм» Артема Аветисяна. Весной 2016 года Baring искал инвестора для своего банка, который нес убытки. Фонд вел переговоры с BOC Russia Holdings Аветисяна (позднее получила название «Финвижн»). Также Baring необходимо было решить вопрос с выданным ПКБ кредитом на 2,5 млрд руб., который бюро взяло не на собственные цели, а для погашения забалансовых обязательств самого банка «Восточный» перед БКС, по которым были заложены евробонды банка на 5 млрд руб., рассказывал Калви.