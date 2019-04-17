Банк из дела Калви нашел 12 млрд руб. на исполнение требования ЦБ

Банк «Восточный» досрочно выполнил требование ЦБ досоздать резервы на 12 млрд руб. Банку удалось выполнить требование регулятора с соблюдением всех нормативов, заверили в кредитной организации

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Банк Восточный в апреле досрочно начислил 11,8 млрд руб. резервов по требованию Центробанка, сообщил РБК представитель банка.

ЦБ завершил проверку в «Восточном» в августе 2018 года, по итогам которой поручил банку досоздать 16,7 млрд руб. резервов. Основная часть требований была связана с активами, которые достались банку после слияния с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. Как ранее писал РБК, после первого января банку нужно было досоздать резервы на 13,1 млрд руб. в период до июля 2020 года.

Банку удалось выполнить требование регулятора досрочно, подтвердил представитель «Восточного», добавив, что кредитная организация продолжает соблюдать все нормативы достаточности капитала. В «Восточном» добавили, что оценивают состояние банка как устойчивое, капитал банка составляет 28 млрд руб. по состоянию на апрель.

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