Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,77 66,02 EUR Нал. 74,13 73,27 USD Бирж. 66,39 -0,06 EUR Бирж. 73,63 -0,06 USD ЦБ. 66,26 +0,29 EUR ЦБ. 73,61 +0,21 EUR/USD 1,11 -0,00 BTC/USD Бирж. 10176,00 +11,00 IMOEX 2658,31 -0,04% RTSI 1261,53 +0,23% Brent 59,92 +2,08% DJIA 25776,65 -0,47% Nasdaq 7823,96 -0,38%
«Восточный» нашел деньги для VIP-клиентов
Лента новостей
Девять человек пострадали после ДТП с минивэном BlaBlaCar под Волгоградом 10:23, Общество Как восстановить силы после стресса 10:14, Pink Точат зуб: за что дантисты ополчились на медицинский стартап — Bloomberg 10:10, PRO В Японии из-за ливней эвакуируют почти 850 тыс. человек 10:04, Общество Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде 10:03, Общество Guardian узнала о сделке «Интера» с МЮ по переходу Алексиса Санчеса 09:58, Спорт В Cети появилось видео с вошедшим в «плоский штопор» Су-57 09:57, Технологии и медиа Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам 09:42, Общество В Южной Корее проверят воду после сообщений об утечке радиации в КНДР 09:36, Общество Минздрав пообещал доплатить хирургам из больницы Нижнего Тагила 09:35, Общество Облачный атлас: как принцип аnything-as-a-service изменит ИТ-бизнес 09:30, PRO Нет лова: с какими проблемами сталкивается малый бизнес в Крыму 09:30, PRO Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией 09:19, Политика В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания 09:10, Общество Рейтинг богатейших кланов России от Forbes обновился на треть 09:05, Бизнес Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок 09:00, Финансы Как банки вытесняют брокеров с рынка частных инвестиций 09:00, PRO Биржевые качели: индексы США вновь начали падать 09:00, Quote Во Владивостоке сняли ограничения на въезд и выезд в аэропорт 08:54, Общество Как эффективно организовать работу с удаленными командами 08:53, PRO На службе у Земли: 11 перспективных профессий «зеленой» экономики 08:52, Зеленая экономика СМИ сообщили о риске снятия с продажи импортных органических продуктов 08:45, Бизнес Работа репортера: 13 лет в профессии, восемь ноутбуков, три диктофона 08:36, РБК и ASUS Завхирургией назвал возможные причины увольнения врачей в Нижнем Тагиле 08:31, Общество Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 08:09, Политика Динамическое ценообразование: как работает в отелях и кому еще подходит 08:03, PRO Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями 08:00, Общество Более 80% родителей заранее подготовились к началу учебного года 08:00, Общество
Газета
«Восточный» нашел деньги для VIP-клиентов
Газета № 126 (3081) (2808)
0
«Восточный» нашел деньги для VIP-клиентов
Владельцы скандально известного банка отказались от списания субординированных облигаций
«Восточный» не стал списывать вечные субординированные бонды для повышения достаточности капитала. Находящаяся в конфликте с фондом Baring «Финвижн» Артема Аветисяна пообещала банку 2,2 млрд руб., не раскрыв источник средств
Майкл Калви (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Банк «Восточный», находящийся под контролем «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеров, не стал списывать вечные субординированные облигации для повышения норматива достаточности капитала, следует из сообщения, которое банк разослал инвесторам (есть у РБК). Информацию о том, что банк не списывает суборды, РБК подтвердила пресс-служба «Восточного».

Компания SCI Finance B.V. сообщила держателям субордов «Восточного», что дата списания бондов была назначена на 23 августа. Но 21 августа банк уведомил компанию, что «в результате внутренних мер, принятых менеджментом заемщика (банка. — РБК)», списания в указанную дату не произойдет. Более того, банк может получить поддержку от своего крупнейшего акционера — «Финвижн». «Недавно она направила банку обязывающее предложение о выкупе определенных обеспеченных активов банка на общую сумму 2,2 млрд руб.», — говорится в сообщении SCI Finance B.V.

Банк выпустил субординированные облигации в 2013 году на 7 млрд руб., в 2017 году он конвертировал их в вечные облигации. Их держателями являются около 300 VIP-клиентов «Восточного», говорил РБК один из держателей.

Риск списания субордов банка возник в июне, после того как «Восточный» выполнил предписание ЦБ по созданию резервов на 5 млрд руб. Тогда норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) опустился ниже 5,125% (4,66% на 12 июня). Этот показатель должен составлять не менее 4,5%, но его снижение ниже 5,125% уже может являться поводом для автоматического списания вечных субординированных обязательств банка. «Восточный» ранее сообщал РБК, что выплаты процентов по субордам могут быть приостановлены, а обязательства конвертированы в капитал, но решение по этому вопросу будет принято до конца августа.

Во вторник в пресс-службе «Восточного» уточнили, что на 12 августа норматив достаточности капитала был выше 5,125%. Банк предпринял ряд действий по восстановлению запаса капитала, а «также воспользовался поддержкой своего акционера — «Финвижн», который предоставил юридически обязывающее предложение о выкупе активов на общую сумму 2,2 млрд руб.».

«Финвижн» и Baring Vostok борются за контроль над «Восточным» с весны 2018 года, стороны ведут разбирательство в Лондонском международном третейском суде. В феврале 2019 года против основателя Baring Vostok Майкла Калви и ряда топ-менеджеров фонда было заведено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Калви убедил совет директоров уступить кредит Первому коллекторскому бюро в обмен на акции инвестфонда IFTG, которые стоили 600 тыс. руб. Заявление в ФСБ подал миноритарий «Восточного» и партнер Аветисяна Шерзод Юсупов, который также голосовал за отступное. Калви заявлял, что акции стоят 3 млрд руб., и связывал уголовное дело с акционерным конфликтом. После возбуждения дела «Финвижн» выиграла один процесс в Лондоне и ряд судов в России, получив контроль над «Восточным».

Сумма 2,2 млрд руб. сопоставима с вкладом, который компания должна была внести в выкуп допэмиссии акций «Восточного». Baring и «Финвижн» еще в 2018 году договорились поддержать банк на 5 млрд руб., выкупив его акции на 2,5 млрд руб. каждый. Допэмиссия в итоге не состоялась, «Финвижн» заблокировала ее проведение через суд. Baring Vostok неоднократно заявлял, что у его оппонентов не было денег на участие в дополнительном размещении. Если бы фонд провел допэмиссию единолично, он бы размыл долю «Финвижн». Пресс-служба «Финвижн» не ответила на вопрос РБК об источнике средств на поддержку «Восточного».

Представитель Baring Vostok сообщил РБК, что в фонде не знают о предложениях о выкупе активов, сославшись на то, что «Финвижн» «блокирует доступ к оперативной информации». «При этом как крупнейший инвестор мы приветствуем любые решения, направленные на восстановление достаточности капитала банка, при условии, что это не очередные бумажные обещания», — сказал собеседник. «Однако вызывает резонный вопрос и сомнение в чистоте намерений «Финвижн» тот факт, что, имея средства для выкупа активов, они не стали пропорционально участвовать в дополнительной эмиссии, согласованной с ЦБ, заблокировав ее в суде», — заключили в Baring Vostok.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Восточный» , субординированные займы
Материалы по теме
«Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд руб. Финансы
«Восточный» подал иск к Калви о возмещении убытков на 10 млрд руб. Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter