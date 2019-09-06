Банк «Восточный» резко увеличил отчисления на страхование вкладов

Выплаты банка «Восточный» в АСВ за второй квартал резко увеличились, рассказали источники РБК. Акционеры банка находятся в состоянии корпоративного конфликта, а Baring Vostok Майкла Калви уже утратил контроль над «Восточным»

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За второй квартал 2019 года банк «Восточный» перечислил повышенный взнос Агентству по страхованию вкладов (АСВ), рассказали источник в кредитной организации и собеседник, близкий к банку. Речь идет о сумме 1,45 млрд руб., уточняет собеседник, близкий к «Восточному». До этого «Восточный» направлял около 250 млн руб. отчислений на страхование вкладов ежеквартально, за весь 2018 год отчисления составили порядка 1 млрд руб., следует из отчетности банка по МСФО.

По словам источников, рост отчислений произошел из-за перевода «Восточного» в более низкую классификационную группу банков по риск-профилю. Согласно положениям ЦБ, такое возможно при ухудшении финансового состояния кредитной организации или при наличии ограничений от регулятора, например на совершение некоторых операций. В пресс-службе «Восточного» не ответили на запрос РБК.

За второй квартал 2019 года российские банки перечислили в Фонд страхования вкладов 50,3 млрд руб., сообщило АСВ. 27 заплатили взносы по повышенной дополнительной ставке (0,75% от расчетной базы при обычной ставке 0,15%). Объем таких отчислений составил 2,1 млрд руб., что почти в три раза больше поступлений за первый квартал (0,77 млрд руб. взносов по повышенной ставке от 22 игроков). «Число и состав банков-плательщиков повышенных взносов в каждом квартале может быть новым, поскольку все критерии соответствия ежеквартально оцениваются Банком России», — пояснили в пресс-службе АСВ.

Почему «Восточному» приходится страховаться

Такой эффект на общую базу могли оказать один или два крупных игрока, которые входят в топ-30 по объему депозитов физлиц, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. «Чтобы множество средних банков дало такой эффект (на весь объем дополнительных отчислений. — РБК), общее число плательщиков повышенных взносов должно вырасти больше, чем на пять банков», — заключает эксперт. Если влияние оказал только один участник рынка, его портфель привлеченных средств населения должен составлять порядка 170 млрд руб., указала директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина.