Россияне начали жаловаться на просрочки по кредитам после каникул

В сентябре, по данным ЦБ, тема просроченных долгов стала самой популярной среди жалующихся на банки. На банковских форумах ряд заемщиков сообщают о возникновении просрочки по займам, несмотря на одобренные кредитные каникулы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Осенью россияне стали активнее жаловаться в ЦБ на проблемы с просроченной задолженностью, сообщил Банк России (.pdf). В период с 10 по 23 сентября в ЦБ поступило 11,3 тыс. обращений граждан, а на тему взыскания долгов пришлось 14,1% от общего количества обработанных жалоб. До этого основным поводом для обращения к регулятору были проблемы с погашением кредитов.

Банк России не раскрывает, как жалобы потребителей на просрочки связаны с динамикой реструктуризации кредитов. Однако уже в августе бюро кредитных историй «Эквифакс» зафиксировало рекордный прирост проблемных долгов в сегменте необеспеченных ссуд, писал РБК. Эксперты тогда связывали это с аннулированием кредитных каникул. По статистике ЦБ, банки начали отменять каникулы заемщикам с конца августа, на 23 сентября системно значимые кредитные организации аннулировали отсрочку по 27 тыс. заявлений. Речь идет о долгах более чем на 9 млрд руб., всего под разные механизмы реструктуризации попали обязательства на 767 млрд руб.

На пике пандемии, в апреле—мае, многие потребители жаловались, что банки «теряют» заявки на кредитные каникулы или без согласия и уведомления клиентов заменяют льготный период на собственные программы реструктуризации, замечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. «Такие ситуации провоцировали образование задолженности, о которой заемщики не знали. И, конечно, если потребитель не знает об изменениях, не получил нового графика платежей, то он будет обслуживать обязательства в соответствии со своими представлениями об условиях кредитных каникул», — заключает она. По словам Лазаревой, рост жалоб в ЦБ по теме просроченной задолженности также может быть связан с ухудшением экономической ситуации.

Почему право на отсрочку по кредиту нужно подтверждать На фоне пандемии в России был принят закон (106-ФЗ), который позволяет гражданам до 30 сентября обратиться в банки или микрофинансовые компании за кредитными каникулами. Клиент может рассчитывать на отсрочку платежей на срок до шести месяцев с переносом выплат на будущее. Каникулами могут воспользоваться не все заемщики. Во-первых, сумма кредита должна подпадать под введенные лимиты, а во-вторых, гражданин должен подтвердить основания для отсрочки. На каникулы могут претендовать те, кто в период пандемии потерял работу, вышел на больничный или столкнулся с падением дохода более чем на 30%. У заемщика есть 90 дней с момента обращения за льготой на то, чтобы предоставить в банк подтверждающие документы.

В сентябре клиенты крупных банков стали чаще сообщать о возникновении просрочек по ссудам, хотя ранее они подавали заявки на кредитные каникулы или реструктуризацию. На такую проблему на портале banki.ru, в частности, пожаловались заемщики Сбербанка (1, 2, 3, 4). Клиенты утверждают, что при обращении за кредитными каникулами получали уведомления от банка, что отсрочка одобрена, а сейчас узнали о допущенной просрочке. Некоторые пользователи подчеркивают, что направляли в банк документы, которые подтверждают основания для каникул, и получали от менеджеров Сбербанка заверения в том, что все в порядке.