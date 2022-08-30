Мишустин призвал к «донастройке» финансовой системы в условиях санкций
В условиях санкций и ограничений в России необходимо произвести донастройку финансовой системы, а также развивать внедрение цифровых активов. Об этом на стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы» заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Сегодня мы рассмотрим стратегические вопросы развития нашей финансовой системы. В условиях санкций и ограничений требуется ее серьезная донастройка. Прежде всего чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места», — сказал он.
В то же время, по словам премьера, чтобы гарантировать бесперебойную оплату экспорта и импорта, российским властям необходимо заниматься внедрением цифровых активов. «Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт», — отметил он.
Мишустин также заявил о необходимости повышать долю международных расчетов в рублях, с постепенным отказом от использования валют недружественных стран.
В ответ на спецоперацию на Украине Евросоюз ввел семь пакетов санкций против России, последний из них — 22 июля. Ограничения, в том числе, коснулись банков, промышленных предприятий, импорта российской нефти и угля, а также политиков, бизнесменов и военных из России. Кроме этого, на Западе оказались заблокированными половина международных резервов российского ЦБ на сумму около $300 млрд. Москва в ответ на действия «недружественных стран» вводила собственные ограничительные меры.
На фоне санкционного давления Мишустин еще в начале июня поручил создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях экономики. Он также предложил правительственной комиссии рассмотреть предложения о замене отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы.
В то же время помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин обещал избавиться от необходимости пользоваться SWIFT в международных расчетах, а Банк России запланировал ускорить тестирование цифрового рубля на реальных клиентах: оно начнется уже в 2023 году.
Цифровой рубль — это не отдельная криптовалюта, а официальная денежная единица, но в другой форме. Предполагается, что цифровые рубли будут храниться в специальном кошельке в ЦБ, а доступ к нему будут обеспечивать коммерческие банки (через личные кабинеты на сайтах, в приложениях и т.д.). ЦБ рассчитывает, что расплачиваться цифровым рублем можно будет и онлайн, и офлайн. При этом проценты на счета в цифровых рублях зачисляться не будут.