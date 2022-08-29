Финансисты попросили ЦБ отказаться от части валютных ограничений

В начале месяца Банк России опубликовал доклад о ключевых направлениях развития. НСФР, НАУФОР и другие ассоциации раскритиковали ряд изложенных в нем предложений и призвали отменить некоторые из уже введенных ограничений

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Национальный совет финансового рынка (НСФР) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направили ЦБ свои предложения по доработке документа «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», который регулятор опубликовал для общественного обсуждения. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

НСФР — некоммерческое партнерство, которое занимается разработкой проектов нормативных актов и правовым консалтингом. Основные направления деятельности — обеспечение конкуренции на финансовом рынке, расширение доступа банков к государственным сервисам, обеспечение прав потребителей финансовых услуг. НАУФОР — некоммерческая саморегулируемая организация участников рынка ценных бумаг. Она проводит конференции и семинары, организует экспертизу профессиональной деятельности, занимается консультированием.

В частности, обе организации раскритиковали предложение регулятора создать фонд поддержки сектора, который будет формироваться из средств самих финансовых организаций. Глава НСФР Андрей Емелин отметил, что это может привести к перераспределению потерь от крупных игроков, попавших под санкции, к небольшим. В письме отмечается, что, по замыслу ЦБ, фонд поддержки должен помогать только банкам, пострадавшим от форс-мажорных обстоятельств, но на практике будет сложно отличить убытки, возникшие в результате таких ситуаций, и убытки от применения рисковых бизнес-моделей. По мнению Емелина, помогать попавшим под санкции организациям должны только ЦБ и правительство. С ним согласились и в НАУФОР.

Также ассоциации предложили исключить из документа ESG-повестку.

ESG — принципы, на которые власти и бизнес должны опираться при разработке стратегий развития. При таком подходе стратегия должна учитывать вопросы защиты окружающей среды (Environment), социальной ответственности (Social) и корпоративного управления (Governance).

По мнению НСФР, эти проблемы не имеют отношения «к изменениям экономико-политических условий работы финансового рынка и к устранению их последствий». Похожего мнения придерживается и председатель правления Национального платежного совета (партнерство, объединяющее участников российской платежной системы) Алма Обаева: по ее мнению, ESG — «не то направление, на которое сейчас имеет смысл тратить время», а соблюдать базельские принципы, комплиментарные для американских банков, очень тяжелые для европейских и неподходящие для России, бессмысленно.

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Более осторожной позиции по вопросу соответствия международным стандартам придерживается председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Он заметил, что Россия сохраняет связи с финансовым рынком «дружественных стран», многие из которых «существенно привязаны к мировому регулированию». Поэтому Россия продолжит интеграцию мировых принципов ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма) и ESG, считает Достов. В то же время он признал, что правила Базельского комитета сейчас теряют актуальность в мире в целом.

НАУФОР выступила против «отрыва от мира» в области ограничений по использованию валют «недружественных стран». В ассоциации считают, что необходимо сохранить возможность использования иностранной валюты для расчетов за иностранные финансовые инструменты, обращающиеся на российском организованном рынке.

Организация предложила избавиться от некоторых действующих ограничений на финансовом рынке, в частности отменить часть требований к составу и структуре инвестиционных портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ). НАУФОР предложила:

расширить возможности НПФ по участию в IPO;

рассмотреть возможность инвестирования определенной доли средств НПФ в иностранные ценные бумаги эмитентов «дружественных» стран;

пересмотреть запрет инвестировать в паи паевых инвестиционных фондов;

отменить требование о безубыточности НПФ.

Кроме того, участники рынка выступили против отнесения облигаций со структурным доходом к числу инструментов для квалифицированных инвесторов и предложили расширить перечень базовых активов облигаций со структурным доходам, доступных для неквалифицированных.

В числе других инициатив — предложения развивать индустрию ПИФ, рассмотреть условия разблокировки принадлежащих нерезидентам российских ценных бумаг, разрешить «неквалам» покупать внебиржевые производные финансовые инструменты (ПФИ).

Банк России опубликовал документ «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях» 4 августа. Регулятор предложил организациям и экспертам обсудить ключевые направления развития рынка в условиях санкций. В материале определены задачи, которые ЦБ предстоит решить вместе с правительством и игроками рынка. По словам первого зампреда Центробанка Владимира Чистюхина, при подготовке документа учитывались факторы, «которые будут оказывать влияние на средне- и долгосрочном горизонте».

Часть изложенных ЦБ идей уже подвергалась критике. Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) Александр Шевчук на онлайн-обсуждении заявил, что в инвестиционном сообществе обеспокоены ограничением своих прав. Президент НП «РТС», член совета директоров СПБ Биржи Роман Горюнов отметил, что в докладе много говорится о том, что финансовый рынок должен более активно влиять на развитие экономики, при этом «везде написано, что надо защищать все возможные категории инвесторов от рисков», но «непонятно, кто все эти риски возьмет». Президент НАУФОР Алексей Тимофеев раскритиковал предложенные в документе ограничения на инвестиции в иностранные ценные бумаги и возразил против ужесточения требований к «квалам».

Сбор замечаний и предложений продлится до 1 сентября. В ЦБ пообещали учесть итоги обсуждения при подготовке «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».