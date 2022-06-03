Мишустин поручил создать индустриальные центры для импортозамещения

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьевм / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций для импортозамещения в ключевых отраслях экономики, сообщается на сайте правительства.

«Прошу Министерство цифрового развития совместно с другими ведомствами подготовить соответствующие предложения по их персональному составу», — заявил премьер, выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Мишустин также попросил предусмотреть активное участие представителей ведущих компаний — максимально вовлечь их в решение задач. «И никто чтобы от них не отнекивался — ни по срокам, ни по сути», — отметил он.

Также председатель правительства призвал объединить усилия заказчиков и разработчиков при создании новых цифровых продуктов. Он поручил главе Минцифры Максуту Шадаеву проработать вопросы взаимодействия до середины июля, а также определить состав центров развития технологий и порядок их работы.

Мишустин также поручил правительственной комиссии рассмотреть предложения по замене отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и программно-аппаратные комплексы.

В конце мая зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил использовать термин «технологический суверенитет» вместо термина «импортозамещение».

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Российский президент Владимир Путин говорил, что импортозамещение не панацея. Он уточнил, что идею замены зарубежных товаров на российские аналоги будут проводить в сферах, где это необходимо.

Сенатор Андрей Клишас счел, что программа импортозамещения в России провалена полностью. В Кремле с ним не согласились.