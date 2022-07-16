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Орешкин пообещал избавиться от необходимости пользоваться SWIFT

С начала весны западные страны отключили от SWIFT ряд российских банков, в том числе Сбербанк и ВТБ
Максим Орешкин (на экране)
Максим Орешкин (на экране) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российские власти планируют наладить внешнеэкономическую деятельность таким образом, чтобы надобность в использовании международной системы передачи межбанковской информации SWIFT отпала, заявил на форуме «Территория смыслов» помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин.

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача», — цитирует ТАСС помощника президента.

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Фото:Муса Салгереев / ТАСС

Орешкин выразил мнение, что мир стал «заложником» западной финансовой системы, поскольку к ней все привыкли и всем было удобно. Это объясняет, почему и Россия, и Китай, расплачивались в основном в долларах и евро, считает он. Сейчас, по его словам, расчеты в рублях и в юанях растут и необходимо придумать механизмы, которые еще больше упростят операции в этих валютах.

В рамках западных санкций, введенных против России в ответ на спецоперацию на Украине, ряд российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, «Открытие», МКБ, Россельхозбанк и другие, были отключены от системы межбанковского обмена информацией SWIFT.

В России есть свой аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в связи с чем отключение российских банков от SWIFT не затронуло переводы внутри страны. 

По мнению главы Совбеза России Дмитрия Медведева, отключая российские банки от SWIFT и запрещая международным платежным системам работать в России, западные страны пытаются нанести «вред как можно больнее большому количеству» россиян.

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