Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным Украину 29 сентября

Эрдоган отметил, что при посредничестве Турции ранее уже были решены некоторые проблемные моменты в российско-украинском урегулировании. По его словам, прошедшие референдумы усложнили «дипломатические усилия»

Путин и Эрдоган на саммите ШОС (Фото: Turkish Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен в четверг, 29 сентября, связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы в том числе обсудить ситуацию на Украине, сообщает CNNTurk.

«Референдум в четырех городах (имеются в виду ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. — РБК) приносит неприятности. Я бы хотел, чтобы такого референдума не было, мы могли решить все это дипломатическим путем, они могли. <...> Я хотел бы завтра подробно обсудить эти вопросы с Путиным», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, с которым у него были переговоры 28 сентября, просит у него поддержки позиции Киева по референдумам. Анкара ранее сообщала, что не будет признавать итоги плебисцитов.

Турецкий лидер также указал, что другие страны высоко оценили посредничество Анкары в российско-украинском урегулировании, в том числе в организации зернового коридора для вывоза сельхозпродукции из Украины и посредничестве при последнем обмене пленными. 22 сентября в рамках обмена России выдали 50 человек, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, а Украине — 215.

Эрдоган прокомментировал также возможность использования ядерного оружия в конфликте. Эта тема стала активно обсуждаться на фоне того, что Путин 21 сентября в обращении сказал: «при угрозе территориальной целостности» России будут использованы «все имеющиеся в нашем распоряжении средства», и «роза ветров может развернуться» в сторону тех, кто шантажирует Москву ядерным оружием.

Президент Турции оценил возможность ядерной войны как катастрофу и назвал наиболее подходящим шагом для решения конфликта переговоры. По его словам, референдумы вызвали «большое беспокойство» и усложнили «дипломатические усилия».

Читайте на РБК Pro Pro Четыре реакции на страх, которые только усилят его Четыре реакции на страх, которые только усилят его Статьи Pro По каким отраслям ударят новые санкции ЕС По каким отраслям ударят новые санкции ЕС Прогнозы Pro Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Почему бокал вина — плохой способ избавиться от стресса Статьи Pro Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Статьи Pro Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Инструкции Pro 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать Инструкции Pro Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Инструкции Pro Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Статьи

Говоря о сотрудничестве с Москвой, Эрдоган рассказал, что у Турции нет проблем с газом, он поступает из России. По словам турецкого лидера, идет строительство «Росатомом» первой турецкой АЭС «Аккую» на южном побережье страны, и президенты также обсуждали начало возведения еще одной, в Синопе на севере Турции. Переговоры по этому вопросу продолжаются на уровне министров, указал Эрдоган.