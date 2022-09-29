Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным Украину 29 сентября
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен в четверг, 29 сентября, связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы в том числе обсудить ситуацию на Украине, сообщает CNNTurk.
«Референдум в четырех городах (имеются в виду ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. — РБК) приносит неприятности. Я бы хотел, чтобы такого референдума не было, мы могли решить все это дипломатическим путем, они могли. <...> Я хотел бы завтра подробно обсудить эти вопросы с Путиным», — сказал турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, с которым у него были переговоры 28 сентября, просит у него поддержки позиции Киева по референдумам. Анкара ранее сообщала, что не будет признавать итоги плебисцитов.
Турецкий лидер также указал, что другие страны высоко оценили посредничество Анкары в российско-украинском урегулировании, в том числе в организации зернового коридора для вывоза сельхозпродукции из Украины и посредничестве при последнем обмене пленными. 22 сентября в рамках обмена России выдали 50 человек, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, а Украине — 215.
Эрдоган прокомментировал также возможность использования ядерного оружия в конфликте. Эта тема стала активно обсуждаться на фоне того, что Путин 21 сентября в обращении сказал: «при угрозе территориальной целостности» России будут использованы «все имеющиеся в нашем распоряжении средства», и «роза ветров может развернуться» в сторону тех, кто шантажирует Москву ядерным оружием.
Президент Турции оценил возможность ядерной войны как катастрофу и назвал наиболее подходящим шагом для решения конфликта переговоры. По его словам, референдумы вызвали «большое беспокойство» и усложнили «дипломатические усилия».
Говоря о сотрудничестве с Москвой, Эрдоган рассказал, что у Турции нет проблем с газом, он поступает из России. По словам турецкого лидера, идет строительство «Росатомом» первой турецкой АЭС «Аккую» на южном побережье страны, и президенты также обсуждали начало возведения еще одной, в Синопе на севере Турции. Переговоры по этому вопросу продолжаются на уровне министров, указал Эрдоган.