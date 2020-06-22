ЦБ указал на заметный рост проблемных долгов населения в банках
В мае банки столкнулись с ухудшением качества розничного кредитного портфеля. За месяц объем просроченной задолженности физлиц вырос на 25 млрд руб., или на 3%, сообщил ЦБ. «Рост не критичный, но выше обычного — за 2017–2019 годы он не превышал 17 млрд руб.», — говорится в «Обзоре банковского сектора».
При этом доля просрочки в розничном портфеле банков увеличилась не так значительно: с 4,6 до 4,7%. В мае кредитование населения начало восстанавливаться после значительного спада в апреле — портфель банков вырос на 43 млрд руб., или на 0,2%.
За счет чего растет просрочка
Как отмечает ЦБ, на динамику проблемных долгов повлияло снижение доходов населения из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Еще в апреле Росстат зафиксировал снижение реальных зарплат на 2% в годовом выражении впервые почти за четыре года.