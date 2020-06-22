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Пандемия коронавируса ,  
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ЦБ указал на заметный рост проблемных долгов населения в банках

В мае объем кредитов физическим лицам, выплаты по которым были просрочены, увеличился сразу на 3%, сообщил Банк России. Рост просрочки на 25 млрд руб. на фоне снижения доходов из-за пандемии оказался выше значений последних 3 лет

В мае банки столкнулись с ухудшением качества розничного кредитного портфеля. За месяц объем просроченной задолженности физлиц вырос на 25 млрд руб., или на 3%, сообщил ЦБ. «Рост не критичный, но выше обычного — за 2017–2019 годы он не превышал 17 млрд руб.», — говорится в «Обзоре банковского сектора».

При этом доля просрочки в розничном портфеле банков увеличилась не так значительно: с 4,6 до 4,7%. В мае кредитование населения начало восстанавливаться после значительного спада в апреле — портфель банков вырос на 43 млрд руб., или на 0,2%.

За счет чего растет просрочка

Как отмечает ЦБ, на динамику проблемных долгов повлияло снижение доходов населения из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса. Еще в апреле Росстат зафиксировал снижение реальных зарплат на 2% в годовом выражении впервые почти за четыре года.

Май оказался хуже апреля по части экономической статистики
Экономика
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В мае 47% россиян столкнулись с ростом расходов, показал недавний опрос, проведенный по заказу Банка России (pdf). Доля респондентов, признающих улучшение своего финансового положения, во второй половине мая и в начале июня не менялась, оставаясь на уровне 5%. По данным ЦБ, примерно пятая часть заемщиков (21%) столкнулись с падением доходов и им не хватает средств на погашение кредитов.

Рост проблемных долгов пока сглажен кредитными каникулами, предупреждает Банк России в обзоре. Под реструктуризацию уже попали около 3% всех розничных ссуд на 580 млрд руб. Объем задолженности, который попадает под действие кредитных каникул по федеральному закону (106-ФЗ), регулятор оценивал в 7 трлн руб.

Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии
Финансы
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В мае банкам пришлось нарастить резервы по розничным и корпоративным кредитам на 126 млрд руб., указывает ЦБ. Ранее регулятор допускал, что может позволить банкам распустить надбавки к капиталу, сформированные по необеспеченным кредитам. Это должно высвободить порядка 539 млрд руб. и позволить кредиторам покрыть возможные убытки по ссудам.

Но Банк России пока не торопится с этой мерой, говорила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. Тем не менее в понедельник, 22 июня, ЦБ повторно позволил банкам высвободить капитал по ипотечным кредитам: к снятым ограничениям на 110 млрд руб. дополнительно добавятся еще 300 млрд.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, Просроченная задолженность
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