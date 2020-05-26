ЦБ заявил о возможности банков сдержать «шоки» сильнее кризиса 2008 года

Российские кредитные организации способны выдержать убытки в размере 10% своего кредитного портфеля, подсчитали в Центробанке. По оценкам регулятора, сектор готов к кризису лучше, чем в 2008 и 2014 годах

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Стресс-тестирование российских банков после наступления кризиса и пандемии коронавируса показало удовлетворительные результаты, следует из заявления первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина на онлайн-заседании рабочей группы Госдумы по годовому отчету Банка России. Он уточнил, что данные стресс-тестов собирались на 1 апреля по 20 крупнейшим банкам, на которых приходится более 80% активов сектора, проверка экономической устойчивости проводилась на индивидуальной основе.

По словам Тулина, сейчас российские банки могут выдержать «шок в два раза более сильный, чем шоки 2008 и 2014 годов».

«Наши аналитические расчеты показывают, что банковский сектор в целом может поглотить и абсорбировать потери в связи с возможным ухудшением качества кредитного портфеля и признанием его обесценения, признанием потерь по этому кредитному портфелю и потерять накопительным итогом единовременно, скажем даже, до 10% убытков по этому кредитному портфелю. Это много», — сказал первый зампред ЦБ. По его оценкам, в 2008 году банкам пришлось признать потери в размере 6% совокупного кредитного портфеля, а в 2014–2015 годах — порядка 5%.

По расчетам ЦБ, банковский сектор способен абсорбировать убытки без нарушения регуляторных нормативов в размере 5 трлн руб. Если банки вообще не понесут потерь от реализации кредитного риска, то их потенциал наращивания кредитования составит 20 трлн руб., оценил Тулин.