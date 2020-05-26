ЦБ заявил о возможности банков сдержать «шоки» сильнее кризиса 2008 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 71,6 (-0,28) Quote, 25 мая, 16:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 77,88 (-0,56) Quote, 25 мая, 16:04
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома Общество, 13:15 Крупные инвесторы воспользовались спадом цены биткоина для покупки Крипто, 13:14 Станет ли IT серебрянной пулей для локдауна. Закрытая дискусия РБК и Яндекс.Облако, 13:10 Владелец «Далласа» объяснил задержку с решением по рестарту сезона в НБА Спорт, 12:57 Инструкция по возвращению: непродовольственные магазины Pro, 12:56 В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера Общество, 12:50 В Японии отложили одобрение испытываемого в России препарата от COVID-19 Общество, 12:48 «Bitcoin невозможно запретить». Закон и кризис против криптовалют Крипто, 12:44 «Чтобы защититься на 100%, надо просто не дышать». Врач-иммунолог — о COVID-19 Стиль, 12:42 Первый министр энергетики России умер от коронавируса Общество, 12:41 Что такое эмоциональный интеллект и как его развитие поможет в пандемию Совместный проект, 12:40 ЦБ заявил о возможности банков сдержать «шоки» сильнее кризиса 2008 года Финансы, 12:33 Федерация регби России определила дату старта нового чемпионата страны Спорт, 12:29 Дизайнер из Конго показала, какими будут подиумы после пандемии Стиль, 12:27
Антикризисные меры ,  
0 

ЦБ заявил о возможности банков сдержать «шоки» сильнее кризиса 2008 года

Российские кредитные организации способны выдержать убытки в размере 10% своего кредитного портфеля, подсчитали в Центробанке. По оценкам регулятора, сектор готов к кризису лучше, чем в 2008 и 2014 годах
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Стресс-тестирование российских банков после наступления кризиса и пандемии коронавируса показало удовлетворительные результаты, следует из заявления первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина на онлайн-заседании рабочей группы Госдумы по годовому отчету Банка России. Он уточнил, что данные стресс-тестов собирались на 1 апреля по 20 крупнейшим банкам, на которых приходится более 80% активов сектора, проверка экономической устойчивости проводилась на индивидуальной основе.

По словам Тулина, сейчас российские банки могут выдержать «шок в два раза более сильный, чем шоки 2008 и 2014 годов».

«Наши аналитические расчеты показывают, что банковский сектор в целом может поглотить и абсорбировать потери в связи с возможным ухудшением качества кредитного портфеля и признанием его обесценения, признанием потерь по этому кредитному портфелю и потерять накопительным итогом единовременно, скажем даже, до 10% убытков по этому кредитному портфелю. Это много», — сказал первый зампред ЦБ. По его оценкам, в 2008 году банкам пришлось признать потери в размере 6% совокупного кредитного портфеля, а в 2014–2015 годах — порядка 5%.

Moody's спрогнозировало удвоение проблемных кредитов в банках
Финансы
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

По расчетам ЦБ, банковский сектор способен абсорбировать убытки без нарушения регуляторных нормативов в размере 5 трлн руб. Если банки вообще не понесут потерь от реализации кредитного риска, то их потенциал наращивания кредитования составит 20 трлн руб., оценил Тулин.

Первый зампред ЦБ подчеркнул, что кредитные организации будут признавать убытки от реализации кредитного риска и реструктуризации кредитов не единовременно, а постепенно. Регулятор не исключает, что для отдельных банков кризис этого года может иметь тяжелые последствия.

Миллиарды на вирус: как бизнесмены помогают бороться с пандемией
Фотогалерея 

«Мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий», — сказал Тулин.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что темпы отзыва лицензий у российских банков вряд ли увеличатся из-за кризиса и пандемии коронавируса.

«Это только может быть связано с тем, что какие-то банки накопили проблемы в предыдущие периоды, и нынешняя ситуация может их выявить», — поясняла глава ЦБ.

Банки не стали занимать у ЦБ ₽500 млрд по новому антикризисному механизму
Финансы
Эльвира Набиуллина

По данным на конец 2019 года, дефолт в течение ближайших 12 месяцев грозит 9,5% действующих банков, оценивали ранее аналитики «Эксперт РА». Рейтинговое агентство еще не обновляло свой прогноз по итогам первого квартала 2020 года. В апреле-мае рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогнозы по многим крупным российским банкам, аналитики также снижали рейтинги отдельным игрокам.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, Отзыв лицензии, регулирование
Материалы по теме
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Финансы
Fitch впервые ухудшило прогноз рейтинга госбанка из-за коронавируса
Финансы
Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на негативный
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter