Правительство выдаст ВЭБу гарантию на ₽220 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 70,75 (-0,35) Quote, 14:01
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 78,55 (+0,29) Quote, 14:01
Пять сфер и профессий, не пострадавших от коронавируса Экономика образования, 16:00  Власти Москвы назвали условия открытия торговых центров Общество, 15:58 Путин заявил о поддержке костромского губернатора на новых выборах Общество, 15:52 В Кабардино-Балкарии СК завел уголовные дела на двух адвокатов Общество, 15:51 Минтруд предложил новые правила увольнений. Заменит ли трейдинг работу Крипто, 15:49 Футболист сборной России получил травму на тренировке Спорт, 15:40 Серебрянная пуля: как IT поможет компаниям справиться с кризисом. Онлайн РБК и Яндекс.Облако, 15:39 Мишустин заявил об осторожном снятии ограничений в России Общество, 15:34 Со стены Новгородского кремля обрушилась часть облицовки Общество, 15:27 Стаж работающих с COVID медиков посчитают по формуле «день за три» Общество, 15:27 Минтруд предложил возмещать бизнесу расходы на закупку масок и перчаток Экономика, 15:26 Во что лучше инвестировать в кризис. Акции, золото, криптовалюта Quote, 15:20 Онищенко назвал запоздавшим решение вернуть болельщиков на стадионы Спорт, 15:20 Экс-главный тренер «Адмирала» возглавил новокузнецкий «Металлург» Спорт, 15:16
Антикризисные меры ,  
0 

Правительство выдаст ВЭБу гарантию на ₽220 млрд

Правительство сможет поддержать ВЭБ, если ему придется исполнять госгарантии по льготным кредитам системообразующим предприятиям. Речь идет о гарантиях более чем на 220 млрд руб.
Фото: vebrf / Facebook
Фото: vebrf / Facebook

Правительство утвердило правила выдачи гарантии в пользу госкорпорации ВЭБ.РФ на 220 млрд руб., говорится в постановлении кабмина. Гарантия будет элементом поддержки ВЭБ.РФ, в случае если госкорпорации придется исполнять собственные поручительства по кредитам, которые российские банки выдадут системообразующим предприятиям в этом году.

После начала кризиса, вызванного обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса, власти утвердили список системообразующих компаний, которые могут претендовать на господдержку. В него вошло более 1 тыс. предприятий, банки уже начали выдавать им кредиты на пополнение оборотных средств по льготной процентной ставке, часть которой в размере ключевой ставки Центробанка (5,5%) субсидируется государством. Средняя ставка по таким кредитам составляет 3,5%, сообщало Минэкономразвития. Всего ведомство прогнозировало выдачу таких кредитов на 436 млрд руб.

Поручаться за заемщиков по этой программе будет ВЭБ. Поручительства ВЭБа будут покрывать до 50% обязательств заемщиков перед кредиторами, а госгарантия будет покрывать 100% обязательств предприятий перед ВЭБом, следует из постановления. Таким образом, если ВЭБу придется расплачиваться с кредитором системообразующей компании, государство сможет компенсировать госкорпорации эти расходы.

«Дочки» системообразующих компаний смогут получать льготные кредиты
Бизнес
Михаил Мишустин

Получить государственную гарантийную поддержку смогут системообразующие предприятия, у которых нет долгов перед государством и нет неисполненных налоговых обязательств. В течение действия поручительства ВЭБа по кредиту на пополнение оборотных средств компании не смогут выплачивать дивиденды, заемщику также придется сократить вознаграждения топ-менеджменту. Гарантии получат компании, у которых было удовлетворительное финансовое положение на начало года.

Госкорпорация уже гарантирует исполнение обязательств бизнеса, взявшего льготные кредиты под 0% на выплату зарплат сотрудникам. Глава ВЭБа Игорь Шувалов в интервью РБК заявлял, что по программе кредитов под 0% госкорпорация выдала поручительства на 100 млрд руб. и покрывает риск кредитных организаций на 75%. Размер возможного дефолта ВЭБа составляет 75 млрд руб., сказал Шувалов. «Был запрос от многих заемщиков, банков и ЦБ, чтобы этот лимит был увеличен до 85%. Значит, это будет 85 млрд руб.», — добавил он.

За последнее время ВЭБ получил от государства субсидию на 242 млрд руб. Кроме того, ВЭБ получит 210 млрд руб. в капитал за счет конвертации прав требований правительства по депозиту.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, госгарантии
Материалы по теме
СМИ допустили контракты на 140 млрд руб. для компаний ВЭБа и Ротенберга
Бизнес
Шувалов допустил использование нового вида докапитализации ВЭБа в кризис
Финансы
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter