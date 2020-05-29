Правительство выдаст ВЭБу гарантию на ₽220 млрд

Правительство сможет поддержать ВЭБ, если ему придется исполнять госгарантии по льготным кредитам системообразующим предприятиям. Речь идет о гарантиях более чем на 220 млрд руб.

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Правительство утвердило правила выдачи гарантии в пользу госкорпорации ВЭБ.РФ на 220 млрд руб., говорится в постановлении кабмина. Гарантия будет элементом поддержки ВЭБ.РФ, в случае если госкорпорации придется исполнять собственные поручительства по кредитам, которые российские банки выдадут системообразующим предприятиям в этом году.

После начала кризиса, вызванного обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса, власти утвердили список системообразующих компаний, которые могут претендовать на господдержку. В него вошло более 1 тыс. предприятий, банки уже начали выдавать им кредиты на пополнение оборотных средств по льготной процентной ставке, часть которой в размере ключевой ставки Центробанка (5,5%) субсидируется государством. Средняя ставка по таким кредитам составляет 3,5%, сообщало Минэкономразвития. Всего ведомство прогнозировало выдачу таких кредитов на 436 млрд руб.

Поручаться за заемщиков по этой программе будет ВЭБ. Поручительства ВЭБа будут покрывать до 50% обязательств заемщиков перед кредиторами, а госгарантия будет покрывать 100% обязательств предприятий перед ВЭБом, следует из постановления. Таким образом, если ВЭБу придется расплачиваться с кредитором системообразующей компании, государство сможет компенсировать госкорпорации эти расходы.

Получить государственную гарантийную поддержку смогут системообразующие предприятия, у которых нет долгов перед государством и нет неисполненных налоговых обязательств. В течение действия поручительства ВЭБа по кредиту на пополнение оборотных средств компании не смогут выплачивать дивиденды, заемщику также придется сократить вознаграждения топ-менеджменту. Гарантии получат компании, у которых было удовлетворительное финансовое положение на начало года.