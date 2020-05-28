СМИ допустили контракты на 140 млрд руб. для компаний ВЭБа и Ротенберга

Новая компания «Нацпроектстрой» ВЭБа и Аркадия Ротенберга может получить без конкурса контракты на строительство нескольких федеральных трасс на сумму около 140 млрд руб., сообщили «Ведомости»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Новое совместное предприятие «Нацпроектстрой» Аркадия Ротенберга и госкорпорации ВЭБ.РФ может без конкурса получить контракты на строительство нескольких федеральных трасс. С учетом других структур бизнесмена общая сумма контрактов может составить около 140 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию проекта распоряжения правительства, подлинность которого подтвердил источник издания, близкий к транспортному блоку кабмина.

«Нацпроектстрой» может получить контракты на строительство двух крупных проектов — дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон», пишет издание. Другой неконкурсный контракт может получить компания «Трансстроймеханизация», отвечающая в группе «Мостотрест» Ротенберга за строительство автодорог, говорится в статье. Она может стать единственным подрядчиком строительства на участке трассы М4 «Дон» с 715-го по 777-й км.

РБК направил запросы представителям ВЭБа и Ротенберга.

Представитель правительства перенаправил запрос издания в Минтранс. Представитель ведомства, в свою очередь, подтвердил, что возможность выбора единственного исполнителя по этим объектам рассматривается, в том числе чтобы сократить сроки выполнения проектов и поддержать системообразующие предприятия. Однако в список таких компаний «Трансстроймеханизация» и «Нацпроектстрой», которые могут получить контракты, не включены, а помощь системообразующим предприятиям не предусматривает заключения с ними госконтрактов без проведения конкурса, отмечают «Ведомости».

Представитель госкомпании «Автодор» сказал изданию, что рассматриваются все возможные варианты строительства проектов, предусмотренные законодательством. Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», не ответил на запросы «Ведомостей».