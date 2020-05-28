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СМИ допустили контракты на 140 млрд руб. для компаний ВЭБа и Ротенберга

Новая компания «Нацпроектстрой» ВЭБа и Аркадия Ротенберга может получить без конкурса контракты на строительство нескольких федеральных трасс на сумму около 140 млрд руб., сообщили «Ведомости»
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Новое совместное предприятие «Нацпроектстрой» Аркадия Ротенберга и госкорпорации ВЭБ.РФ может без конкурса получить контракты на строительство нескольких федеральных трасс. С учетом других структур бизнесмена общая сумма контрактов может составить около 140 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию проекта распоряжения правительства, подлинность которого подтвердил источник издания, близкий к транспортному блоку кабмина.

«Нацпроектстрой» может получить контракты на строительство двух крупных проектов — дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области на участке трассы М4 «Дон», пишет издание. Другой неконкурсный контракт может получить компания «Трансстроймеханизация», отвечающая в группе «Мостотрест» Ротенберга за строительство автодорог, говорится в статье. Она может стать единственным подрядчиком строительства на участке трассы М4 «Дон» с 715-го по 777-й км.

РБК направил запросы представителям ВЭБа и Ротенберга.

Представитель правительства перенаправил запрос издания в Минтранс. Представитель ведомства, в свою очередь, подтвердил, что возможность выбора единственного исполнителя по этим объектам рассматривается, в том числе чтобы сократить сроки выполнения проектов и поддержать системообразующие предприятия. Однако в список таких компаний «Трансстроймеханизация» и «Нацпроектстрой», которые могут получить контракты, не включены, а помощь системообразующим предприятиям не предусматривает заключения с ними госконтрактов без проведения конкурса, отмечают «Ведомости».

Представитель госкомпании «Автодор» сказал изданию, что рассматриваются все возможные варианты строительства проектов, предусмотренные законодательством. Представитель вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», не ответил на запросы «Ведомостей».

Аганбегян — РБК: «У нас мандат на развитие и в хорошее время, и в кризис»
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Рубен Аганбегян

По словам представителя «Мостотреста», «Трансстроймеханизация» тоже вскоре может стать частью совместной компании ВЭБа и Ротенберга. Доля в компании через АО «Дороги и мосты» войдет в совместное предприятие ВЭБа и «Мостотреста», сообщил он. Однако переговоры с «Трансстроймеханизацией» об участии в строительстве ведутся независимо от «Нацпроектстроя», отметил источник издания, близкий к «Автодору». Собеседник газеты, знакомый с одним из участников переговоров по сделке, не исключил, что компания будет вести отдельный учет по своим контрактам и контрактам, которые будут переданы в «Нацпроектстрой», и таким образом сможет самостоятельно входить в проекты.

ВЭБ формально еще не вошел в состав акционеров «Нацпроектстроя», активы также не переданы — это должен одобрить наблюдательный совет, возглавляемый премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как сообщил в интервью РБК гендиректор «Нацпроектстроя» Рубен Аганбегян, сформировать активы в области строительства дорог и мостов компания планирует осенью.

По словам представителя компании, она заинтересована в создании долгосрочной контрактной базы для своих подразделений в соответствии с планами государства и законодательством, в том числе в таких инфраструктурных проектах, и прорабатывает возможность участия в них на общих условиях, пишут «Ведомости». На этой неделе он также сообщил изданию, что «Нацпроектстрой» интересуется строительством трассы Москва — Казань.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, в свою очередь, в интервью РБК сообщил, что «Нацпроектстрою» может быть интересен и другой крупный проект — строительство частной автодороги «Меридиан», которая должна соединить Китай и Европу.

Автор: Виктория Полякова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: ВЭБ, Аркадий Ротенберг, госконтракты
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