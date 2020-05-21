«Дочки» системообразующих компаний смогут получать льготные кредиты

Михаил Мишустин (Фото: Premier.gov.ru)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение и постановление, согласно которым дочерние компании системообразующих организаций смогут получить льготные кредиты. Документы опубликованы на сайте правительства.

Кредиты по льготной ставке, субсидируемые государством, смогут получить как дочерние общества, так и их материнские компании. Общий объем кредита, выданный группе компаний, не должен превышать 3 млрд руб., а ставка должна составлять не более 5% годовых. Период субсидирования ставки ограничен одним годом со дня заключения кредитного договора.

Документы также вводят новые критерии отбора заемщиков. На льготный кредит смогут претендовать компании, чья выручка во втором квартале текущего года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Помимо этого заемщик должен сохранить не менее 90% сотрудников от их числа по состоянию на 1 мая. Согласно распоряжению общая сумма выданных кредитов составит не менее 400 млрд руб. Займы помогут поддержать занятость на системно значимых предприятиях и профинансировать текущие расходы.