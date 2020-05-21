Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 70,92 (-1,41) Quote, 12:59
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 77,8 (-1,38) Quote, 12:59
Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК Общество, 22:47 Рекордный иск «Роснефти» из-за заголовка РБК. Что важно знать Бизнес, 22:39 «Дочки» системообразующих компаний смогут получать льготные кредиты Бизнес, 22:39 Сенат одобрил кандидатуру Рэтклиффа на пост директора Нацразведки США Политика, 22:26 Госдума одобрила создание единого ресурса с данными россиян Общество, 22:18 Депутаты извинились перед Пьехой из-за списка почетных граждан Петербурга Общество, 22:17 Трутнев заявил о сохранении планов создания «Росшельфа» Экономика, 22:16 ЦСКА объявил о возвращении трех иностранных футболистов в Москву Спорт, 22:13 Помпео обвинил Россию в наведении вооружений на инфраструктуру США Политика, 22:06 В Москве сделают обязательным ношение масок и перчаток на вокзалах Общество, 21:57 Проблема с компенсациями за несостоявшиеся туры. Что важно знать Бизнес, 21:40 Болельщики «Локомотива» вывесили баннер в поддержку Семина у офиса РЖД Спорт, 21:40 Минздрав оценил сроки появления вакцины от COVID Общество, 21:20 В Москве разрешат возобновить работу операторам каршеринга Общество, 21:18
Антикризисные меры ,  
0 

«Дочки» системообразующих компаний смогут получать льготные кредиты

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Premier.gov.ru)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение и постановление, согласно которым дочерние компании системообразующих организаций смогут получить льготные кредиты. Документы опубликованы на сайте правительства.

Кредиты по льготной ставке, субсидируемые государством, смогут получить как дочерние общества, так и их материнские компании. Общий объем кредита, выданный группе компаний, не должен превышать 3 млрд руб., а ставка должна составлять не более 5% годовых. Период субсидирования ставки ограничен одним годом со дня заключения кредитного договора.

Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса
Финансы
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Документы также вводят новые критерии отбора заемщиков. На льготный кредит смогут претендовать компании, чья выручка во втором квартале текущего года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Помимо этого заемщик должен сохранить не менее 90% сотрудников от их числа по состоянию на 1 мая. Согласно распоряжению общая сумма выданных кредитов составит не менее 400 млрд руб. Займы помогут поддержать занятость на системно значимых предприятиях и профинансировать текущие расходы.

Государство также просубсидирует банкам недополученные доходы по льготным кредитам. В конце апреля правительство выделило на эти цели 24 млрд руб. Впоследствии правительство Москвы определило перечень банков, которые будут выдавать предпринимателям льготные кредиты. В список вошли Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Райффайзенбанк и ряд других.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: правительство, кредиты, льготы
Материалы по теме
Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса
Финансы
Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками
Финансы
Власти придумали схему помощи малому бизнесу во время пандемии
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter