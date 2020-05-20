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Антикризисные меры ,  
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Власти разрешат ВЭБу инвестировать пенсионные деньги в «вечные» бонды РЖД

ВЭБ сможет выкупить до 100 млрд руб. «вечных» облигаций РЖД, которые пойдут на покрытие дефицита инвестиционной программы транспортной монополии. Из-за пандемии он превысил 600 млрд руб.
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Госкорпорация ВЭБ.РФ может вложить до 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, опубликованной Минфином на портале проектов нормативно-правовых актов.

Речь идет о вложении пенсионных денег: ВЭБ.РФ как государственная управляющая компания инвестирует пенсионные накопления граждан по программе обязательного пенсионного страхования, то есть средства «молчунов» (россиян, не сделавших выбор в пользу какого-либо негосударственного пенсионного фонда).

На совещании с президентом Владимиром Путиным в мае глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что инвестпрограмма РЖД может сократиться с 820 млрд до 200 млрд руб. из-за влияния на госкомпанию мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции. РЖД планирует сохранить ее на уровне не менее 620 млрд руб. за счет привлечения средств через механизм бессрочных облигаций. На прошлой неделе правительство решило разместить бессрочные бумаги РЖД на 370 млрд руб.

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вопрос инвестирования пенсионных накоплений в бонды РЖД обсуждался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в апреле, следует из пояснительной записки. «Планируемый объем инвестирования средств пенсионных накоплений государственной управляющей компанией в указанные облигации составит до 100 млрд руб.», — говорится в документе.

Минфин подготовил изменения в инвестиционную декларацию государственной управляющей компании (ГУК), которые позволят ей вкладывать пенсионные накопления в «вечные» бонды, раньше такие вложения ВЭБ делать не мог. Изменится и лимит риска на одного эмитента. Сейчас доля одного эмитента в расширенном инвестиционном портфеле ГУК не должна превышать 10%, но для естественной монополии сделают исключение: порог будет повышен до 20%, следует из проекта изменений. Активы под управлением ВЭБа в расширенном портфеле составляют 1,8 трлн руб., 20% от этой суммы — это 360 млрд руб.

Документом предусмотрена защита вложений ВЭБа, он сможет инвестировать пенсионные средства в бонды РЖД при соблюдении ряда условий: либо эмитент не сможет в одностороннем порядке отказаться от выплаты купонного дохода, либо исполнение обязательств по выплате купонного дохода по таким облигациям будет обеспечено безотзывной независимой гарантией банка с высоким рейтингом. Правительством также может быть предусмотрен механизм компенсации купонного дохода, не полученного ВЭБом из-за отказа эмитента от выплаты, следует из проекта постановления.

ВЭБ сможет инвестировать пенсионные деньги в бонды РЖД при условии, что им будет присвоен высокий рейтинг российскими рейтинговыми агентствами АКРА (не ниже уровня «A- (RU)») и «Эксперт рА» (не ниже уровня «ruA-»). При отсутствии рейтинга ВЭБ сможет опираться на рейтинг эмитента, который должен быть не ниже уровней «AАА (RU)» и «ruAАА» соответственно.

«Поскольку ВЭБ.РФ не только управляющий активами Пенсионного фонда, но и институт развития, то развитие транспортной инфраструктуры вполне может рассматриваться как целевая инвестиция», — пояснил РБК управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Так как РЖД выпускает вечные бонды на свою программу капитальных инвестиций, это укладывается в программу целеполагания ВЭБа с точки зрения приоритетов направления его деятельности, отметил он.

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«С точки зрения формальной РЖД — это заемщик суверенного уровня с максимальным рейтингом. Если эти бонды дадут хотя бы небольшую премию к ОФЗ при сопоставимом уровне риска, они вполне могут быть интересными с точки зрения результата в портфеле пенсионных накоплений», — заключил Митрофанов. По данным ВЭБ.РФ, доходность по расширенному инвестиционному портфелю за первый квартал 2020 года составила 4,6%.

Пресс-служба ВЭБ.РФ отказалась от комментариев, РБК направил запрос в Минфин.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, Минфин, Облигации
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