Власти разрешат ВЭБу инвестировать пенсионные деньги в «вечные» бонды РЖД

ВЭБ сможет выкупить до 100 млрд руб. «вечных» облигаций РЖД, которые пойдут на покрытие дефицита инвестиционной программы транспортной монополии. Из-за пандемии он превысил 600 млрд руб.

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Госкорпорация ВЭБ.РФ может вложить до 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, опубликованной Минфином на портале проектов нормативно-правовых актов.

Речь идет о вложении пенсионных денег: ВЭБ.РФ как государственная управляющая компания инвестирует пенсионные накопления граждан по программе обязательного пенсионного страхования, то есть средства «молчунов» (россиян, не сделавших выбор в пользу какого-либо негосударственного пенсионного фонда).

На совещании с президентом Владимиром Путиным в мае глава РЖД Олег Белозеров сообщил, что инвестпрограмма РЖД может сократиться с 820 млрд до 200 млрд руб. из-за влияния на госкомпанию мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции. РЖД планирует сохранить ее на уровне не менее 620 млрд руб. за счет привлечения средств через механизм бессрочных облигаций. На прошлой неделе правительство решило разместить бессрочные бумаги РЖД на 370 млрд руб.

Вопрос инвестирования пенсионных накоплений в бонды РЖД обсуждался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в апреле, следует из пояснительной записки. «Планируемый объем инвестирования средств пенсионных накоплений государственной управляющей компанией в указанные облигации составит до 100 млрд руб.», — говорится в документе.