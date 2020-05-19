Путин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов

По словам президента, 20 льготных кредитов, которые получили системообразующие предприятия, — «это мало». Глава Минэкономразвития пояснил, что всего на рассмотрении банков 300 таких кредитов, однако «запрос превышает возможности»

Совещание по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы (Фото: Kremlin.ru)

Льготных кредитов, которые на сегодняшний день получили системообразующие предприятия на пополнение оборотных средств, недостаточно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что выдача кредитов таким предприятиям началась две недели назад, их получили 20 компаний. Речь идет о компаниях, занятых в сферах машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов. Средняя ставка по кредитам составила 3,8%, размер каждого кредита — по 1 млрд руб., рассказал министр. «Все, что сверх этого, субсидируется из федерального бюджета», — добавил он.

«20 кредитов — это мало», — заявил в ответ на это Путин. Решетников пояснил, что «это то, что уже физически выдано предприятиям», а всего банки рассматривают 300 обращений системообразующих предприятий.