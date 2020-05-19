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Путин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов

По словам президента, 20 льготных кредитов, которые получили системообразующие предприятия, — «это мало». Глава Минэкономразвития пояснил, что всего на рассмотрении банков 300 таких кредитов, однако «запрос превышает возможности»
Совещание по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы
Совещание по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы (Фото: Kremlin.ru)

Льготных кредитов, которые на сегодняшний день получили системообразующие предприятия на пополнение оборотных средств, недостаточно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что выдача кредитов таким предприятиям началась две недели назад, их получили 20 компаний. Речь идет о компаниях, занятых в сферах машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов. Средняя ставка по кредитам составила 3,8%, размер каждого кредита — по 1 млрд руб., рассказал министр. «Все, что сверх этого, субсидируется из федерального бюджета», — добавил он.

Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий
Экономика
Фото: Agniphoto / Global Look Press

«20 кредитов — это мало», — заявил в ответ на это Путин. Решетников пояснил, что «это то, что уже физически выдано предприятиям», а всего банки рассматривают 300 обращений системообразующих предприятий.

«У нас скорее проблема в том, что запрос превышает возможности, которые есть, поэтому мы сейчас ориентируем банки на помощь самым нуждающимся предприятиям», — отметил министр. Когда президент поинтересовался, «каковы критерии этой самой большой нужды», Решетников сообщил, что есть предложение использовать два критерия: отраслевую настройку предприятия и снижение выручки. Он пояснил, что в первую очередь помощь получат компании с падением выручки за апрель на 30%.

Системообразующими признана 1151 российская компания, следует из списка Минэкономразвития. Согласно проекту постановления правительства, на государственную поддержку смогут претендовать компании без просрочек по возврату в бюджет неиспользованных субсидий или бюджетных инвестиций, а также без недоимок по налогам и сборам (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка или инвестиционный налоговый кредит). Кроме того, доля иностранного участия в уставном капитале организации не может превышать 50%, а стресс-тесты должны показать, что компания отнесена к группе риска.

В список приоритетной поддержки включили не все системно значимые отрасли
Финансы
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Поддержка предусмотрена в форме субсидий на полную или частичную компенсацию расходов на производство или реализацию товаров и услуг, отсрочки по уплате налогов, авансовых платежей по ним и страховым взносам, госгарантии по кредитам или облигационным займам.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, Максим Решетников, системообразующие предприятия
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