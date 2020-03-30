ВЭБ.РФ получил от государства субсидию на ₽242 млрд

ВЭБ.РФ в конце 2019 года получил от государства ₽242 млрд. Субсидия на компенсацию потерь от старых проектов помогла госкорпорации снизить убыток за год до ₽53 млрд. Ранее правительство разместило в ВЭБе и депозит на ₽200 млрд

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» в 2019 году получила от государства субсидию на 242,1 млрд руб., говорится в ее отчетности по МСФО за прошлый год. Средства были получены в четвертом квартале (в отчетности за девять месяцев 2019 года информации о субсидии на такую сумму нет).

ВЭБ получил средства на компенсацию убытков, связанных с участием госкорпорации в начатых до 1 января 2018 года проектах. «Средства были полностью направлены на компенсацию расходов по указанным проектам», — сказано в отчетности.

«Это поддерживающая ВЭБ.РФ субсидия. Назначение и другие детали не раскрываем», — сообщили в пресс- службе ВЭБа.

Активы ВЭБа в 2019 году сократились с 3,36 трлн до 3,18 трлн руб., существеннее всего снизился объем кредитного портфеля: с 1,56 трлн до 1,13 трлн руб. На результат могло повлиять и то, что в прошлом году ВЭБ передал государству «дочерний» Связь-банк, но объем его кредитов насчитывал всего 123 млрд руб.

Одновременно ВЭБ сократил обязательства более чем на 300 млрд руб., до 2,75 трлн руб., в основном за счет снижения средств клиентов и других банков, размещенных в ВЭБе. Госкорпорация за год снизила долг по ценным бумагам — еврооблигациям и российским бондам — на 20%, с 1 трлн руб. до 800 млрд руб.

В корпоративном портфеле наиболее значительные изменения произошли с кредитами на проектное финансирование, их объем сократился практически вдвое — с 1,18 трлн руб. до 626 млрд руб. Снижение объемов проектного финансирования было бы более заметным в общем портфеле, если бы в статьей «Кредиты клиентам» ВЭБ не отразил требования по государственной субсидии балансовой стоимостью 281,8 млрд руб. В 2018 году такой статьи в портфеле у ВЭБа не было. На 80 млрд руб. сократились резервы по кредитам.

На что могли направить субсидию

После того как ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, правительство пообещало выделить госкорпорации до 2024 года 600 млрд руб. на погашение внешнего долга. Еще 300 млрд руб. были гарантированы за счет нового механизма подписного капитала, который ВЭБ может выбирать при появлении необходимости. Госкорпорация еще не сообщала о получении подписного капитала.

«Появление требований по субсидиям [на 281,8 млрд руб.] должно было оказать влияние на капитал. В отчете о прибылях и убытках ВЭБ отразил доход от государственных субсидий только в размере 39 млрд руб.», — рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

«Возможно, ВЭБу пообещали субсидию на 281 млрд руб., из которой 242 млрд руб. имели целевой характер — компенсацию убытков. Они могли ее в том числе направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет. В отчете об изменении капитала мы видим, что непокрытый убыток снизился за счет сделок с собственником, но только на 125 млрд руб., что заметно меньше 242 млрд. руб. Вероятно, на этот показатель повлияли еще какие-то операции с собственником», — предполагает аналитик.

Государственная субсидия и переоценка валютных статей поддержали финансовый результат ВЭБа: его убыток сократился до 52,8 млрд со 175,8 млрд руб. годом ранее. Несмотря на отрицательный результат, непокрытый убыток прошлых лет не увеличился, а сократился почти на 80 млрд руб., до 669 млрд руб. В результате на соответствующую сумму увеличился капитал госкорпорации. Основа убытка прошлых лет — создание резервов под кредитные потери. ВЭБ в прошлые годы санировал два банка (объединены в Связь-банк и переданы ПСБ, но их проблемные активы остались у ВЭБа), кредитовал строительство объектов для Олимпиады в Сочи, займы под которые пришлось пролонгировать, и проекты на Украине. Чтобы снизить влияние на баланс, госкорпорации пришлось создавать специальную организацию — Фонд промышленных активов, в которую были переданы проблемные украинские активы и которая как некоммерческая организация не учитывается в консолидированной отчетности ВЭБа с 2018 года.

ВЭБ в сентябре 2019 года также получил из бюджета депозит на 200 млрд руб. на срок до пяти лет на реализацию инвестиционных проектов по ставке ниже рынка (ключевая ставка минус 0,5 п.п.). Условия размещения позволили госкорпорации признать выгоду в 10 млрд руб. О том, что ВЭБ в третьем квартале 2019 года привлек от государства около 200 млрд руб., ранее говорил РБК аналитик Fitch Антон Лопатин.

Главная задача ВЭБа — участие в реализации нацпроектов, приводятся слова первого зампреда госкорпорации Николая Цехомского в сообщении ВЭБа. «В 2019 году ВЭБ.РФ принял участие в финансировании 67 инвестиционных проектов общей стоимостью более 3,6 трлн руб., ожидаемый объем финансирования от ВЭБ.РФ составит более 1,5 трлн руб.», — сказал Цехомский.