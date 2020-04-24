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В Госдуме подготовили механизм докапитализации ВЭБа на ₽350 млрд

Депутаты описали механизм увеличения капитала госкорпорации «ВЭБ.РФ» на 350 млрд руб. ЦБ в рамках продажи Сбербанка передаст в казну права требования по депозиту на эту сумму, а кабмин конвертирует их в капитал ВЭБа
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Фото: vebrf / Facebook
Фото: vebrf / Facebook

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» в 2020 году может быть докапитализирована на 350 млрд руб., следует из поправок в закон о перечислении Центральным банком в казну доходов от продажи Сбербанка.

В апреле ЦБ продал правительству 50% Сбербанка за 2,139 трлн руб., за одну акцию правительство заплатило по 189,44 руб. Сделка была оплачена средствами ФНБ. ЦБ возвращает часть своей прибыли в федеральный бюджет: в марте был принят закон, который регулирует возврат средств от Центрального банка в казну за продажу Сбербанка.

Согласно закону, ЦБ оставит себе 300 млрд руб. и еще около 200 млрд руб. в зависимости от убытка, который он получит от продажи санированных банков. Остальное регулятор вернет правительству деньгами и финансовыми активами, среди которых — права требования к ВЭБу по депозиту на сумму до 350 млрд руб. и субординированный кредит на 150 млрд руб., выданный Сбербанку.

Теперь депутаты внесли законопроект, разрешающий правительству изменить условия договоров со Сбербанком и ВЭБом так, чтобы эти средства были зачислены в их капитал.

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Фото: Александр Земляниченко / AP

Для Сбербанка ничего не изменится: субординированный кредит и сейчас учитывается в основном капитале банка. Исключение этого кредита из расчета капитала может привести к нарушению нормативов достаточности, говорится в пояснительной записке. Поэтому депутаты предлагают разрешить правительству заключить со Сбербанком договор, которым будут созданы правовые основания для включения субординированного кредита в перечень источников основного капитала и после передачи прав требований от Банка России. Субординированный кредит был выдан Сбербанку еще во время кризиса 2008 года на 500 млрд руб.

Глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, один из авторов законопроекта, сказал РБК, что депозит ЦБ в ВЭБе был размещен тоже во время кризиса 2008–2009 годов.

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Фото: Андрей Любимов / РБК

Тогда ВЭБ получил 212 млрд руб. на санацию Связь-банка и банка «Глобэкс» в виде депозитов. Затем депозиты конвертировали в облигации. Но этот долг был урегулирован с помощью специального выпуска ОФЗ Минфина на 212 млрд руб. Глава ВЭБа Игорь Шувалов еще до урегулирования долга за Связь-банк предлагал конвертировать его в капитал ВЭБа в виде субординированного кредита. ВЭБ также получал в 2008–2009 годах депозиты на поддержку других банков.

Теперь ВЭБ действительно докапитализируют, если права требования по депозиту конвертируют в капитал. Депутаты предлагают включить права требования по депозиту в состав источников капитала ВЭБа после их передачи от ЦБ правительству. «Включение данных обязательств в состав источников основного капитала обеспечит возможность расширения кредитного портфеля ВЭБ.РФ дополнительно в размере около 3 трлн руб.», — отмечается в пояснительной записке.

«С точки зрения ЦБ, передача государству прав требований к ВЭБу — это эквивалент передачи денежных средств, учитывая высокий (ВВВ) рейтинг ВЭБа. Государство же может после передачи 350 млрд руб. депозитов конвертировать их в капитал, таким образом поддержать госкорпорацию», — сказал РБК аналитик Fitch Антон Лопатин.

В пресс-службе ВЭБ.РФ отказались от комментариев. РБК направил запросы в Банк России и правительство.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВЭБ, докапитализация
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