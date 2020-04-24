В Госдуме подготовили механизм докапитализации ВЭБа на ₽350 млрд

Депутаты описали механизм увеличения капитала госкорпорации «ВЭБ.РФ» на 350 млрд руб. ЦБ в рамках продажи Сбербанка передаст в казну права требования по депозиту на эту сумму, а кабмин конвертирует их в капитал ВЭБа

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Госкорпорация «ВЭБ.РФ» в 2020 году может быть докапитализирована на 350 млрд руб., следует из поправок в закон о перечислении Центральным банком в казну доходов от продажи Сбербанка.

В апреле ЦБ продал правительству 50% Сбербанка за 2,139 трлн руб., за одну акцию правительство заплатило по 189,44 руб. Сделка была оплачена средствами ФНБ. ЦБ возвращает часть своей прибыли в федеральный бюджет: в марте был принят закон, который регулирует возврат средств от Центрального банка в казну за продажу Сбербанка.

Согласно закону, ЦБ оставит себе 300 млрд руб. и еще около 200 млрд руб. в зависимости от убытка, который он получит от продажи санированных банков. Остальное регулятор вернет правительству деньгами и финансовыми активами, среди которых — права требования к ВЭБу по депозиту на сумму до 350 млрд руб. и субординированный кредит на 150 млрд руб., выданный Сбербанку.

Теперь депутаты внесли законопроект, разрешающий правительству изменить условия договоров со Сбербанком и ВЭБом так, чтобы эти средства были зачислены в их капитал.