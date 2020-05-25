Шувалов допустил использование нового вида докапитализации ВЭБа в кризис

ВЭБ еще не использовал механизм подписного капитала. Схема была анонсирована в 2018 году для достижения целей национальных проектов. «Это капитал, который выбирается кредитной организацией по мере необходимости… То есть не предоставляются заранее денежные средства, а только тогда, когда они нужны», — заявлял Шувалов. В том же году в законодательство, регулирующее деятельность ВЭБа, были внесены соответствующие поправки, а затем Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра, утвердил постановление, устанавливающее размер возможного подписного капитала в размере до 300 млрд руб.

В 2020 году ВЭБ также сможет получить капитал в размере 350 млрд руб. благодаря сделке по передаче Сбербанка от ЦБ правительству. Как писал РБК, схема предусматривает, что сумма сделки составит 2,1 трлн руб., ЦБ оставит себе 300 млрд руб. и еще около 200 млрд руб. в зависимости от убытка из-за санации банков, а остальное вернет правительству деньгами и финансовыми активами, среди которых — права требования к ВЭБу по депозиту на сумму до 350 млрд руб.

Шувалов в интервью РБК уточнил, что реальная сумма докапитализации будет меньше: «В ближайшие дни у нашей организации может появиться дополнительный капитал: формально это 350 млрд руб., но фактически аудитор учтет дополнительный капитал в размере 210 млрд руб. Он позволит нам проводить такого рода операции с высоким риском». Субсидию на 242 млрд руб., которую ВЭБ получил в прошлом году на компенсацию убытков по проектам, начатым до 2018 года, Шувалов объяснил погашением внешнего долга (ранее ВЭБ не раскрывал назначение субсидии). Ранее правительство пообещало выделить госкорпорации до 2024 года 600 млрд руб. на погашение внешнего долга.

В условиях кризиса объем проблемной задолженности ВЭБа «может вырасти, но не сильно», считает Шувалов. «По проблемным долгам все резервы созданы. Например, по сочинским объектам уже была предусмотрена льготная система погашения кредитов», — отметил он. Баланс ВЭБа глава госкорпорации называет чистым, так как она передала много непрофильных активов на баланс других организаций и теперь не контролирует их. Шувалов допустил, что убыток ВЭБа, в 2019 году составивший 52,8 млрд руб., может вырасти, но «дыры», по его словам, ВЭБ не допустит. Сейчас достаточность капитала госкорпорации находится на уровне выше 11%, ВЭБ рассчитывает, что она всегда будет выше 10%, уточнил Шувалов.