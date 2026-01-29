 Перейти к основному контенту
«Сбер» раскрыл, сколько средств мошенники похитили у россиян за год

«Сбер»: мошенники в 2025 году похитили у россиян до 295 млрд руб.
Как защититься от мошенников
В 2025 году кибермошенники похитили у россиян 275–295 млрд руб., подсчитал «Сбер». Цифры оказались больше представленных МВД и ЦБ, «Сбер» объяснил это учетом передач наличных, а также продажи имущества
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

За 2025 год, по оценке «Сбера», кибермошенники похитили у россиян 275–295 млрд руб. Об этом сообщил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании в Совете Федерации, передает корреспондент РБК.

Расхождение с оценками МВД и ЦБ Кузнецов объяснил тем, что Банк России при подсчетах учитывает только переводы из приложений банков, а МВД считает статистику только по заявлениям пострадавших. «Сбер» же учитывает и случаи, когда клиент снимал деньги со счета, а наличные отдавал мошенникам. В статистику включены не только клиенты «Сбера», она охватывает весь рынок, пояснили РБК в банке.

По данным Банка России, только с января по сентябрь 2025 года мошенникам удалось похитить у россиян 21,4 млрд руб. При этом «средний чек» одной мошеннической операции составил 15,4 тыс. руб.

Согласно статистике МВД, которую привел «Сбер» (точный период не назван), мошенниками было похищено 200 млрд руб., причем «средний чек» составил 233,3 тыс. руб.

В итоговую оценку «Сбера» попадают не только переводы и снятия в банкоматах, но и передача кредитных средств, а также средства с продажи высоколиквидного имущества (например, квартир). Также учтена передача сбережений, которые гражданин не хранил в финансовых организациях.

Как подчеркнули в «Сбере», в статистику попали и случаи, когда обманутые граждане не обращались ни в МВД, ни в Центробанк. От 30 до 40% потерь, исходя из этого, не попадают в какую-либо статистику, добавили там.

В МВД рассказали о создании мошенниками фиктивных рабочих чатов
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

По словам Кузнецова, об эффективности борьбы с мошенничеством можно судить по трем критериям. Это:

  • тот факт, что, хотя количество телефонных звонков не уменьшилось, граждане научились класть трубку;
  • количество уголовных дел увеличилось на треть;
  • удалось остановить рост объемов похищенных средств. В 2024 году, по оценке «Сбера», мошенники украли у россиян 250–300 млрд руб.

По сведениям Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД, в 2025 году в России средние финансовые потери от дистанционных хищений выросли на 5%, при этом общее число пострадавших снизилось. Тот факт, что средний ущерб продолжает расти, говорит о том, что схемы становятся более «точечными» и дорогостоящими для жертв, отмечали в ведомстве.

В России за последний год было принято и внесено на рассмотрение парламента два крупных пакета мер по борьбе с кибермошенничеством.

