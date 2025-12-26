 Перейти к основному контенту
Правительство внесло в Думу новый пакет мер по борьбе с мошенниками

Законопроект регулирует порядок взаимодействия операторов связи, банков и госорганов через ГИС «Антифрод», а также меры операторов для дополнительной защиты. Также предусмотрена внесудебная блокировка фишинговых сайтов
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Правительство внесло в Госдуму второй пакет мер по противодействию мошенничеству. Документ размещен в думской базе внесенных законопроектов.

Проект направлен на защиту граждан от онлайн- и телефонных мошенников

«Целью законопроекта является комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ)», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом, в частности, предлагается урегулировать вопросы взаимодействия операторов связи и кредитных организаций, чтобы пресекать действия мошенников, совершаемых с использованием ИКТ.

В записке отмечается, что быстрое взаимодействие операторов связи, банков и государственных органов должна обеспечить ГИС «Антифрод». Порядок этого взаимодействия регулируется законопроектом.

Новый пакет мер предполагает, что все операторы связи должны будут передавать данные о номерах, с которых совершаются подозрительные звонки, в реестр ГИС «Антифрод» и приостанавливать трафик по ним.

Также регулируются возможности применения оператором связи мер по защите абонентов «в связи с выявлением соответствующих паттернов подозрительного поведения, порядка авторизации пользователей сайтов».

Кроме того:

  • предусматривается урегулирование процедуры изменений условий авторизации на сервисе «Госуслуги»;
  • предусмотрена внесудебная блокировка фишинговых сайтов, сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи.

Реализация этих мер повысит эффективность предупреждения и пресечения правонарушений, которые совершают онлайн- и телефонные мошенники, прежде всего, хищений денежных средств. Речь идет и о защите граждан из наиболее социально уязвимых групп населения, отмечается в сопроводительных документах.

Первый пакет мер по защите россиян от мошенников был принят 1 апреля.

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
мошенники правительство законопроект
