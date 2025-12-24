Средний ущерб от киберпреступлений в России вырос на 5% в 2025 году

Фото: Gengwit Wattakawigran / Shutterstock

В России средние финансовые потери от дистанционных хищений в 2025 году увеличились на 5%, при этом число пострадавших снизилось. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, средний ущерб продолжает расти, что говорит о том, что схемы становятся более «точечными» и дорогостоящими для жертв.

При этом впервые за несколько лет наблюдается снижение числа потерпевших пенсионеров — почти на 17,4% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с техническими мерами защиты и адресной профилактической работой. В то же время число несовершеннолетних жертв киберпреступлений выросло почти вдвое, что указывает на смещение фокуса мошенников на молодежь и цифровые схемы, ориентированные на подростков.