Как защититься от мошенников


В МВД рассказали о создании мошенниками фиктивных рабочих чатов

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Злоумышленники начали использовать поддельные рабочие чаты, маскируя их под официальные каналы, сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с киберпреступностью МВД России.

Для повышения доверия злоумышленники заранее собирают информацию о жертве и ее рабочем окружении из открытых источников и соцсетей, включая имена сотрудников, их должности и деловые связи.

На основе этих данных аферисты создают фиктивный рабочий чат в мессенджере, куда добавляют одного реального пользователя и несколько ботов, управляемых самими мошенниками. Боты используют имена и фотографии реальных коллег и имитируют повседневное рабочее общение.

В чате от имени руководителя или ответственного сотрудника жертве ставят так называемую служебную задачу. В качестве примера в МВД привели просьбы срочно передать код подтверждения под предлогом оцифровки архива или выполнения другой внутренней процедуры.

Боты в таких чатах подтверждают действия друг друга, демонстрируют согласие и тем самым подталкивают пользователя к выполнению требований злоумышленников.

МВД предупредило о схеме мошенничества с «работающей» версией WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Spencer Platt / Getty Images

Ранее в ведомстве рассказали, что одним из самых популярных предлогов мошенников для получения кода из СМС является запись на прием в госорганизацию.

Злоумышленники под предлогом необходимости перерасчета пенсии, ошибки в тарифах ЖКХ или в налоговой декларации звонят жертве и предлагают срочно записаться на прием в госорган. Для подтверждения фиктивной записи они просят назвать код из СМС, пришедшего на телефон жертвы.

В МВД предупредили, что госорганы никогда не используют СМС-коды для подтверждения записи на прием, а подобная просьба уже является признаком мошенничества и поводом для прекращения разговора.

Плугина Ирина
МВД мошенники личные данные
