Сбербанк оценил сумму похищенных мошенниками у россиян в 2024 году денег
Мошенники похитили у россиян в 2024 году 250-300 млрд руб., сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью «РИА Новости».
«Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении [противодействие мошенничеству]: это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу. Поэтому объем хищений может снизиться», — сказал Кузнецов.
По его словам, сейчас идет работа над созданием единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.
Как сообщали в МВД, одна из самых больших сумм, переведенных мошенникам в прошлом году, составила около 180 млн руб.
На этой неделе РБК со ссылкой на два источника писал, что аферисты под видом священника и силовика украли у 72-летней москвички 7,35 млн руб. По словам женщины, она регулярно посещала находящийся неподалеку от нее храм Иоанна Богослова на Бронной, где подружилась с протоиереем. В одном из мессенджеров пользователь, представившись знакомым ей священником, рассказал о проверках прихожан на предмет финансирования украинских военных. Затем потерпевшей позвонил сотрудник ФСБ и сообщил, что у нее «открыт счет в Райффайзенбанке, откуда идут перечисления на имя Терновского Р.Л.», который находится в розыске за терроризм. По словам мошенника, чтобы подтвердить непричастность москвички к преступлениям, необходимо пройти верификацию имеющихся у нее наличных в Росфинмониторинге, о чем ей дадут расписку, а потом вернут деньги.
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