Чистая прибыль «Открытия» упала почти в 10 раз на фоне кризиса и санкций

По итогам первого полугодия банку удалось избежать убытков, но финансовый результат оказался значительно ниже прошлогоднего, рассказал Михаил Задорнов. Валютные активы у банка, попавшего под санкции, сократились почти втрое

Чистая прибыль банка «Открытие» по РСБУ итогам полугодия составила 5,7 млрд руб., сообщил на пресс-конференции предправления кредитной организации Михаил Задорнов. Это в 9,4 раза меньше финансового результата за аналогичный период прошлого года — тогда «Открытие» заработал 53,5 млрд руб. Из слов Задорнова следует, что на прибыль в этом году повлияли введенные против банка санкции (он попал в блокирующий американский список SDN), общая ситуация в экономике, а также тот факт, что во втором квартале финансовый результат был «околонулевым».

«Открытие» — пока единственный на рынке банк, раскрывший основные финансовые результаты на фоне кризиса. После начала российской военной операции на Украине и попадания крупных финансовых организаций под санкции Банк России запретил участникам рынка публиковать регулярную отчетность по российским стандартам.

Какие показатели раскрыл Задорнов

Как следует из презентации кредитной организации, на 1 июля активы «Открытия» по РСБУ составили 3 трлн руб. С начала года они сократились на 6,2%. Регуляторный капитал на отчетную дату достигал 369 млрд руб., просев за шесть месяцев чуть менее, чем на 2%, или 7 млрд руб. При этом показатели достаточности капитала «Открытию» удалось удержать: на 1 июля норматив Н1.0 был на уровне 13,7% против 13,6% в начале года.

Капитальная база банка осталась устойчивой, «несмотря на крайне сложный год», подчеркнул Задорнов. Говоря о финансовом результате, он отметил, что с мая основной, банковский бизнес генерировал прибыль, если проводить оценку по российским стандартам. Однако если применить расчеты по МСФО, которые не позволяют учитывать послабления для банков от ЦБ, на консолидированной основе группа «Открытие» по итогам полугодия показала убыток. Но цель «Открытия» — зафиксировать прибыль по итогам 2022 года в том числе по МСФО, уточнил Задорнов.

Совокупный кредитный портфель «Открытия» до создания резервов по итогам полугодия составил 2,1 трлн руб., практически не изменившись (2,02 трлн руб. на 1 января). В разрезе сегментов банк за полгода показал сокращение корпоративного портфеля ссуд на 2,4%, до 1,4 трлн руб., и рост розничного портфеля она 13,5%, до 670 млрд руб.

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Объем средств клиентов за тот же период сократился на 8,3%, до 2,2 трлн руб. Остатки она счетах и депозитах юрлиц упали на 10,6%, до 1,2 трлн руб., а сбережения клиентов-физлиц — на 4,4%, до 860 млрд руб.

Банк не привел данных о составляющих финансового результата — динамике чистых процентных, комиссионных и прочих доходов, а также информации о тратах на резервы и операционных расходах. По словам Задорнова, банк продолжает использовать два послабления ЦБ — учет стоимости ценных бумаг на докризисную дату 18 февраля, что позволяет пока не страдать потери от их обесценения, а также льготы по открытым валяным позициям. «Открытие» готовится к тому, что послабления перестанут применяться в конце года, сказал Задорнов.

«Наши ключевые цели на 2022 год: получить небольшую, но все-таки прибыль, что казалось еще маловероятным в марте — апреле, а также сохранить денежный капитал для акционера не ниже уровня 2021 года», — сказал он.

Какие тенденции сложились на банковском рынке

По словам Задорнова, за апрель—июнь российское население стало «чистым» донором банковской системы. «Фактически оно отдает часть кредитов и сохраняет остатки на банковских счетах», — описывает ситуацию банкир.

Он также указал на быстрые темпы девалютизации банковских балансов — валютные активы, в основном представляющие собой кредиты, погашаются или конвертируются в рублевые, а пассивы постепенно вытесняются из системы.

«На примере банка «Открытие»: у нас на начало года был примерно 9,5 млрд долларов и евро валютных активов (в основном кредиты, еще ценные бумаги). На вчера (27 июля. — РБК) у банка «Открытие» 3,5 млрд долларов и евро активов в валюте. Как видите, за какие-то пять месяцев валютные активы у нас при увеличении портфеля сократились в три раза. Безусловно, параллельно мы сжимаем и [валютные] пассивы, хотя здесь ими распоряжаются как предприятия, так и население самостоятельно, гораздо более инерционно». По прогнозам Задорнова, в сентябре валютные активы «Открытия» упадут ниже 2 млрд долларов и евро.

Задорнов отметил, что после резкого спада в апреле-мае розничное кредитование в России восстанавливается. Тем не менее, по его словам, объем выдач кредитов населению по итогам года все равно окажется ниже результатов 2021-го на 10-15%. Просрочка по кредитам, в частности розничным, начинает проявляться, но заметного падения качества банковских портфелей пока не наблюдается, добавил топ-менеджер.

«Поведение кредитных портфелей вежде всего малых предприятий, малого бизнеса для кризисного года очень нас устраивает. <…> По рознице ситуация не столь хорошая, как в МСБ, скажу честно. По рознице был всплеск просрочки в марте, но это эффект как раз начала военных действий и всей неопределенности с курсом, экономической неопределенности. В апреле просрочка вернулась к уровням февраля, а сейчас с точки зрения ипотеки мы не испытываем вообще никаких проблем, а с точки зрения кредитов наличными и кредитных карт мы видим выходы на просрочку более частые. Здесь наблюдается ухудшение [качества] портфелей, но с точки зрения финансового результата мы укладываемся в тот план по резервам розничным, который мы для себя [установили] на этот год».