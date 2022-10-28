Глава ЦБ посчитала ненужным административно ограничивать экспорт

Введение административных ограничений для экспорта из России нецелесообразно, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, достаточно его просто не стимулировать. Об идее ограничить сырьевые поставки сообщали источники РБК

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Борьба с избыточным профицитом торгового баланса не должна вестись путем введения барьеров для экспорта из России. Такое мнение высказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. По ее мнению, для балансировки экспорта и импорта в будущем достаточно не применять к первому дополнительных мер поддержки.

«На мой взгляд, это (введение ограничений на экспорт. — РБК) нецелесообразно делать. Может быть, на что надо смотреть в условиях, когда экспорт превышает импорт и возможности накопления резервных активов ограничены, — не должно быть мер по искусственному стимулированию экспорта дополнительных», — сказала она.

Глава регулятора отметила, что такие дискуссии если и были, то проходили без ее участия. «Я не знаю и не участвовала в обсуждениях, которые касались бы каких-то административных ограничений по экспорту именно для того, чтобы сбалансировать экспорт и импорт», — сказала Набиуллина.

О том, что власти начали обсуждать решение проблемы разбалансировки экспорта и импорта на фоне сжатия последнего, ранее сообщали источники РБК. В частности, рассматривается ограничение экспорта сырьевых товаров через дальнейшее увеличение экспортных пошлин и НДПИ для газовой отрасли, а также переход к рыночному ценообразованию на газ внутри страны.

По мнению Набиуллиной, динамика внешней торговли России в нынешних условиях зависит от нескольких факторов. «Сейчас у нас изменения потоков экспорта и импорта прежде всего зависят от переориентации этих потоков на другие наши рынки, в том числе от расшивки логистических проблем, узких инфраструктурных мест, которые есть, и от организации системы расчетов. Это, наверное, сейчас главное», — отметила глава ЦБ.

В январе—сентябре 2022 года положительное сальдо счета текущих операций в России достигло $198,4 млрд, что в 2,6 раза превышает результат за аналогичный период предыдущего года, следует из данных ЦБ. Определяющую роль в этом сыграли рост стоимостного объема основных экспортных товаров вследствие благоприятной ценовой конъюнктуры и сокращение стоимости импорта, сообщал регулятор. МВФ прогнозирует, что профицит счета текущих операций России в 2022 году составит рекордные 12,2% ВВП (после 6,9% ВВП в 2021 году), или $259 млрд.

Проблема чрезмерного превышения экспорта над импортом, которая влечет за собой излишнюю крепость рубля, может решиться сама по мере восстановления импорта и если возможные новые санкции в отношении российского нефтяного экспорта (в том числе через введение предельных цен странами G7) приведут к сокращению экспортных поступлений российских нефтекомпаний. Как сообщил на этой неделе первый заместитель главы ФТС Руслан Давыдов, по итогам девяти месяцев 2022 года падение импорта относительно прошлого года сократилось до 15–16% по весу и стоимости. По сравнению с низшей точкой в апреле (спад примерно на 50%) российский импорт товаров отстает от докризисного уровня лишь на 10%, утверждает Институт международных финансов (IIF) со ссылкой на данные 20 стран — крупнейших торговых партнеров России.