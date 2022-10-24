Эксперты предсказали первое с марта решение ЦБ не менять ключевую ставку

На октябрьском заседании Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, считают аналитики. Пауза, по их мнению, связана с появлением новых вводных, дезинфляционные и проинфляционные риски которых еще предстоит оценить

Здание Центробанка РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Большинство аналитиков полагают, что на заседании 28 октября совет директоров Банка России не будет менять ключевую ставку и оставит ее на уровне 7,5%, следует из консенсус-прогноза Bloomberg и прогнозов экспертов, которые изучил РБК. До этого ЦБ с середины марта шесть раз подряд принимал решения по ее снижению с первоначального показателя 20%.

16 из 20 аналитиков, принявших участие в опросе Bloomberg, полагают, что по итогам заседания ключевая ставка останется неизменной — 7,5%. Еще трое считают, что российский ЦБ может снизить ставку на 25 базисных пунктов — до 7,25%. Один эксперт допускает, что Банк России, как и на заседании в сентябре, выберет шаг в 50 базисных пунктов и опустит ставку до 7%.

На пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила различные сценарии дальнейших решений по ставке, в том числе и ее повышение. «Мы сейчас действительно на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут реализовываться, материализовываться проинфляционные, дезинфляционные риски», — объясняла она.

Но на момент ее заявления еще не было известно о начале частичной мобилизации, введении военного положения в четырех новых регионах и «режимов реагирования» в ряде других субъектов России, а также о выделении 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния для финансирования дефицита бюджета. Все эти факторы могут быть учтены регулятором при принятии решения о ставке и других решений в рамках проводимой денежно-кредитной политики (ДКП), полагают опрошенные РБК аналитики. В зависимости от последствий новые вводные могут оказать как проинфляционное, так и дезинфляционное влияние, следует из комментариев экспертов. Поэтому, чтобы сохранить баланс и оценить ситуацию, ЦБ может взять паузу, считают большинство собеседников РБК.

В пользу сохранения ставки неизменной выступает и сигнал регулятора, указывает главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев. «Зампред Банка России Алексей Заботкин [на заседании в Совете Федерации 18 октября] повторил нейтральный сигнал о дальнейших действиях, который был дан по итогам сентябрьского заседания ЦБ», — отмечает эксперт.

Но ставка может быть и снижена до 7,25%, допускает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. «Несмотря на рост инфляции в отдельных категориях товаров, смещение поведенческого сценария населения в пользу сбережений, а не потребления снижает проинфляционные риски», — объясняет он.

Как новые факторы могут повлиять на политику ЦБ

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«Частичная мобилизация в условиях низкой безработицы создает новые вызовы для производственных процессов и поддержания объемов выпуска, особенно в сегменте малого и среднего предпринимательства, и негативно сказывается на потребительской и предпринимательской уверенности», — указывали аналитики ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды», выпущенном за полторы недели до заседания.

Из-за геополитического обострения и частичной мобилизации упал потребительский спрос, что может выступить дезинфляционным фактором в ближайшие недели, констатирует Васильев. Также может немного сократиться ВВП из-за выбывания части населения из мест постоянного проживания и уже начало сокращаться кредитование в банковском секторе, добавляет главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. Оба этих фактора тоже оказывают временный дезинфляционный эффект. Поэтому повышать ставку причин нет, заключает эксперт.

«Вместе с тем произошедшие события углубят дефицит бюджета в следующем, 2023 году и приведут к перераспределению денег в пользу менее обеспеченной части населения, что является проинфляционным фактором», — считает Прокудин. К проинфляционным факторам относится и сокращение рабочей силы, вызванное мобилизацией и миграционным оттоком, пишет в обзоре руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. «В условиях рекордно низкой безработицы [это] становится дополнительным ограничением для предложения и может вызвать зарплатную конкуренцию предприятий за сотрудников», — предупреждает она. Но оба аналитика не ожидают, что регулятор будет реагировать на эти факторы повышением ставки уже в октябре. «Скорее всего, [Банк России] сделает выбор в пользу паузы, взяв время для оценки развития ситуации», — полагает Беленькая. Сохранение ставки 7,5% ожидает и Прокудин.

Не видит потребности в изменении ставки на ближайшем заседании и старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. «Скорее всего, ЦБ даст рынку нейтральный сигнал о дальнейших перспективах денежно-кредитной политики, отметив, что среди краткосрочных факторов преобладают дезинфляционные, а среди среднесрочных — проинфляционные. Это может отразиться и в обновленных среднесрочных прогнозах», — отмечает он.

Что касается использования 1 трлн руб. из ФНБ на финансирование дефицита бюджета, то этот фактор не повлияет на решение ЦБ по ставке, потому что это уже заложенный в бюджетную программу инструмент финансирования дефицита, полагает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. «Теоретически он может привести к дополнительному росту свободной рублевой ликвидности, однако Банк России с подобными ситуациями, как правило, справляется операционными механизмами (срочные депозиты, купонные облигации)», — рассуждает эксперт. Кошелев также прогнозирует ставку 7,5% по итогам заседания.

Важным фактором влияния при принятии решения в рамках проводимой ДКП может стать и введение военного положения и режимов реагирования в некоторых регионах. «Любые решения, нарушающие обычную экономическую деятельность, могут влиять на макроэкономическую устойчивость и инфляцию», — обращает внимание в обзоре директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. Он указывает на большую роль в сельском хозяйстве тех регионов, где был введен «средний режим реагирования» (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области). «Это важно с точки зрения продовольственной безопасности и инфляции, учитывая долю продовольствия в потребительской корзине в 38%», — объясняет Полевой.

Введение режимов реагирования в нескольких регионах может повысить осторожность Банка России при проведении ДКП, допускает и Васильев. Он ожидает, что ЦБ возьмет время на всесторонний анализ последствий этого решения: «Насколько будет велико влияние на предложение (пострадает ли сельское хозяйство — проинфляционный фактор) и какое будет влияние на спрос (возрастет ли склонность граждан к сбережению — дезинфляционный фактор)».