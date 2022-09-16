Набиуллина сообщила о «сужении» пространства для снижения ставки
Пространство для дальнейшего снижения ставки сузилось, констатировала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«С этим уровнем ключевой ставки мы оцениваем, что находимся в зоне нейтральной денежно-кредитной политики. Мы видим, что разовые дезинфляционные факторы постепенно теряют свою силу, а проинфляционные риски нарастают. Полагаем, что пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось», — заявила Набиуллина.
«Цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению. Появляется много признаков того, что текущее инфляционное давление перестает снижаться. И в этих условиях мы считаем целесообразным оставаться в зоне нейтральной политики. Учитывая, что прогноз инфляции на следующий год превышает целевой уровень, мы оцениваем диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной, который составляет 5–6%», — добавила глава ЦБ, подчеркнув, что регулятор рассчитывает вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 году.
В пятницу, 16 сентября, ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., с 8 до 7,5% годовых. При этом регулятор значительно замедлил темп смягчения денежно-кредитной политики. На заседаниях в июне и июле он выбирал шаг в 150 базисных пунктов, а в апреле—мае, когда только перешел к снижению ставки с рекордных 20%, смягчение было еще более быстрым — по 300 б.п. на каждом заседании.
«Так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижение. Мы сейчас действительно на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут реализовываться, материализовываться проинфляционные, дезинфляционные риски», — пояснила глава ЦБ.
В сообщении по итогам заседания Банк России отметил, что будет «принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». Еще в августе регулятор указывал, что «будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года», но теперь такого сигнала в его релизе нет. Набиуллина пояснила, что в целом свой сигнал ЦБ из релиза не убирал, а убрал лишь «направленный сигнал».
Регулятор также улучшил прогноз по инфляции на конец этого года с 12–15 до 11–13%. На 2023 и 2024 год он остался неизменным: 5–7 и 4% соответственно.