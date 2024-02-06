Выдачи ипотеки в России упали после ужесточения условий банков

В первый месяц 2024 года выдачи ипотеки в России откатились к кризисным уровням, едва превысив 270 млрд руб. Помимо сезонно слабого спроса в январе на рынке существенно поменялись условия кредитования по льготным госпрограммам

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В январе 2024 года российские банки одобрили физическим лицам 65,5 тыс. ипотечных кредитов на 274,9 млрд руб., следует из статистики Frank RG (есть у РБК). По сравнению с декабрем, когда на рынке наблюдается сезонно высокий спрос, выдачи в количественном выражении упали на 65%, а в денежном — на 66%. Но результат января оказался ниже и прошлогодних уровней: год к году объем предоставленной ипотеки снизился на 3%, а число заключенных договоров — на 15%. Более слабые результаты ипотечный рынок показывал только после пика кризиса в 2022 году, когда продажи только начали восстанавливаться. Для сравнения: в июне 2022 года выдачи ипотеки находились на уровне 256,8 млрд руб.

Средняя сумма кредита в январе по сравнению с декабрем изменилась незначительно (-2%), составив почти 4,2 млн руб., что близко к максимальным значениям за все время ведения статистики.

Что изменилось на ипотечном рынке с начала 2024 года

С января 2024 года в России начали действовать более жесткие условия по льготной ипотеке. Правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять по госпрограмме под 8%, в столичных регионах — Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 12 млн до 6 млн руб. Одновременно для потенциальных заемщиков во всех регионах выросли требования по минимальному первоначальному взносу — с 20 до 30%. Это уже привело к резкому снижению потока заявок на льготную ипотеку в регионах с наиболее дорогим жильем — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, писал РБК.

Параметры льготных программ изменились не только для покупателей жилья, но и для банков — надбавка, по которой для кредиторов рассчитывается возмещение за выдачу льготных кредитов из бюджета, уменьшилась. В этих условиях некоторые крупные игроки решили выдавать льготную ипотеку только клиентам, которые приобретают жилье у застройщиков — партнеров банка, чтобы получать от девелоперов комиссионные. Даже при условии комиссий участники рынка прогнозировали спад в ипотеке — по расчетам «Сбера», в первом полугодии выдачи кредитов на жилье могут сократиться на 30–40% в годовом выражении.

Как отмечал Банк России, спрос на ипотеку, особенно льготную, существенно вырос во втором полугодии 2023 года, несмотря на рост ставок (.pdf). ЦБ связывал это с тем, что население стремится успеть взять кредиты до завершения действия льготных программ на старых условиях или ради сохранения сбережений на фоне ускорения инфляции. Это подтверждается статистикой Frank RG: в декабре россияне взяли ипотеку на 797,3 млрд руб. Больше было только в августе (859,2 млрд руб.) и сентябре (962,4 млрд руб.) прошлого года.