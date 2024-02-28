Греф объяснил комиссии Сбербанка по льготной ипотеке

«Сбер» стал выдавать льготную ипотеку только от застройщиков-партнеров в качестве «временной меры», утверждает глава банка Герман Греф. По его словам, к конфликту банков и девелоперов привела «ошибка в принятии решений»

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Решение Сбербанка выдавать льготную ипотеку только при условии получения комиссий от застройщиков-партнеров — временная мера, сказал глава кредитной организации Герман Греф.

«Это временная мера. Мы будем вместе балансировать с нашими клиентами и застройщиками. Чтобы и мы не генерили убыток — мы не можем генерить убыток на таком гигантском портфеле и не будем этого делать, — но, конечно же, мы не можем допустить такого резкого обрыва, чтобы пострадали наши клиенты», — сказал Греф. Он не уточнил, когда «Сбер» может отказаться от взимания комиссий, но призвал «находить какие-то решения, которые устраивают все стороны».

Сбербанк и некоторые другие крупные банки ввели условие о комиссиях за льготную ипотеку в начале 2024 года. Это привело к конфликту кредиторов с застройщиками, которые не захотели отдавать часть доходов на вознаграждение банкам. Кредитные организации связывали изменение своей политики с новыми постановлениями правительства. В сентябре и декабре 2023 года кабмин существенно ужесточил условия предоставления льготной ипотеки под 8%, повысив минимальный первоначальный взнос по таким кредитам (до 30%) и уменьшив предельную сумму по ним (6 млн руб. для всех регионов). Но одновременно для банков была снижена надбавка, по которой рассчитываются субсидии из бюджета на выдачу таких кредитов. В новых условиях льготная ипотека стала для кредиторов нерентабельна, заявляли ранее в «Сбере» и ВТБ.

Конфликт банков и застройщиков привлек внимание ЦБ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В Банке России при этом отмечали, что аргументация кредиторов о необходимости комиссий имеет «элемент лукавства».

По словам Грефа, трансформация льготных программ в конце 2023 года была «типичной ошибкой в принятии решений».

«Банки лишили стимулов заниматься ипотекой, потому что она стала убыточной. Кто-то придумал, что банки зарабатывают 5% маржи на ипотеке, но настолько непрофессионально были сделаны эти выводы, что даже стыдно было слушать. Банки, если бы они зарабатывали такие деньги, у нас бы сейчас была битва за то, чтобы выдать такие кредиты. Когда все банки остановили кредитование и только несколько банков только по политическим мотивам продолжали это делать и делают это в минимальных объемах..., надо, наверное, было посмотреть, что на рынке происходит», — отметил глава Сбербанка. Он подчеркнул, что еще год назад выступал за то, чтобы госпрограмма была сокращена.

«Не отменена, а сокращена. Когда у нас 80% рекордных выдач с господдержкой — это ненормально. Мы говорили, что если мы ее так сильно раскачаем, то надо думать, как ее останавливать, и это очень болезненный процесс. Остановка наложилась еще на борьбу с инфляцией, поэтому очень жесткая остановка. У кого с маржой все хорошо, так это у строителей, и строители должны внести свой вклад, чтобы это смягчение произвести», — сказал глава Сбербанка. Он добавил, что выдачи льготной ипотеки в России уже «падают в разы».

По оценкам «Сбера», продажи ипотеки с господдержкой в марте 2024 года будут в четыре раза ниже уровней декабря 2023 года, а в феврале они упали вдвое в годовом выражении.

В целом, по данным ЦБ, российские банки в январе выдали ипотечные ссуды на 275 млрд руб. — это почти в три раза меньше, чем в декабре, но сопоставимо с уровнями начала 2023 года. При этом продажи льготной ипотеки упали сильнее, чем рыночной, несмотря на то что последняя выдается по гораздо более высоким ставкам. Объем предоставленной ипотеки с господдержкой сжался в 3,5 раза по сравнению с декабрем — до 189 млрд руб. Выдачи льготной ипотеки под 8% упали в 4,8 раза, до 58 млрд руб., а семейной — в 2,8 раза, до 102 млрд руб.