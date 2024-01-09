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ВТБ вслед за «Сбером» ограничит выдачи льготной ипотеки

ВТБ начнет выдавать льготную ипотеку только на квартиры у застройщиков-партнеров
Крупнейшие банки начнут выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. С 11 января такие условия будут действовать в «Сбере», а с 12-го — в ВТБ
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

ВТБ с 12 января изменит условия предоставления льготной ипотеки — такие кредиты клиенты смогут получать только при покупке жилья у застройщиков-партнеров банка, сообщили РБК в кредитной организации.

«Новые условия распространяются на покупку квартир по всем льготным программам и не затрагивают кредиты на индивидуальное жилищное строительство. Получить информацию об аккредитации партнера клиенты могут непосредственно у застройщиков или у ипотечных менеджеров ВТБ. Если застройщик не подходит под новые требования банка, заёмщик сможет оформить кредит по базовым программам», — сказал представитель банка.

В ВТБ уточнили, что клиенты, которые выйдут на сделку до 12 января, смогут заключить ее на прежних условиях. Таким образом, физлица, которые ранее получили от банка одобрение по заявке на льготную ипотеку, но не успели подписать договор до объявленной даты, могут столкнуться с повышением ставки по кредиту, если застройщик не находится в списке партнеров ВТБ.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

Согласно информации на сайте банка, ставки по льготной и семейной ипотеке в ВТБ сейчас находятся на максимально допустимом уровне — 8 и 6% соответственно. Базовые ставки по рыночным программам ипотеки на новое и готовое жилье начинаются от 16,4% годовых. В Москве у ВТБ свыше 20 застройщиков-партнеров, а, например, в Московской области — всего два.

ВТБ решил не менять с января ценовые параметры рыночной ипотеки, «несмотря на рост ключевой ставки», подчеркнул представитель банка. Решение сузить возможности оформления ссуд с господдержкой он связал с «ужесточением требований правительства к льготной ипотеке».

В декабре кабмин существенно пересмотрел условия предоставления льготной ипотеки, которая выдается по ставке не выше 8% годовых. Минимальный первоначальный взнос по таким ссудам был повышен с 20 до 30%, а максимальная сумма кредита установлена на уровне 6 млн руб. для всех регионов России. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области пороговая сумма была вдвое выше — 12 млн руб.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

ВТБ не единственный банк, который в январе сузит возможность получения льготной ипотеки. Ранее аналогичное решение принял Сбербанк — с 11 января льготные кредиты на жилье он будет выдавать только клиентам, приобретающим недвижимость у застройщиков-партнеров. В «Сбере» это решение тоже связывали с изменениями параметров льготной ипотеки со стороны правительства.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банки Ипотека льготная ипотека ВТБ Сбербанк
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