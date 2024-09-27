ВТБ решил ускорить переход Почта Банка под свой контроль

ВТБ хочет ускорить сделку с «Почтой России» по выкупу у нее доли в Почта Банке — расчеты могут пройти до конца года, сообщил первый зампред госбанка Дмитрий Пьянов. Актив может быть оценен в один капитал, или ₽70 млрд

Фото: Олег Яковлев / РБК

Группа ВТБ планирует ускорить завершение сделки по консолидации пакета в Почта Банке и до конца 2024 года выкупить доли в кредитной организации у «Почты России» (49,99% акций) и топ-менеджера Александра Пахомова (две акции). Об этом журналистам сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, сделка еще должна быть согласована с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Банком России.

«Саму сделку [будем] стараться рассчитать после получения этих разрешений до конца 2024 года и, соответственно, весь 2025 год тратить на интеграционные мероприятия», — сказал топ-менеджер.

О том, что группа ВТБ планирует нарастить свою долю в Почта Банке до 100%, стало известно в начале июня этого года. В разговоре с РБК Пьянов тогда говорил, что расчеты по сделке состоятся только в 2025 году.

«Почему мы решили ускориться, с точки зрения Почта Банка? Мы четко понимаем, что сегодняшнее состояние Почта Банка — это совместное предприятие ВТБ и «Почты России». Мы понимаем, что интеграционные мероприятия (например, цессия определенных активов с Почта Банком внутрь других участников группы или банка ВТБ) легче осуществляются, когда есть один акционер. По сути, это подготовка к единоличному принятию решений по интеграционным мероприятиям, начиная с 2025 года», — пояснил Пьянов.

Еще одна причина более быстрого выхода на сделку — финансовое состояние «Почты России», добавил он.

«При двузначных процентных ставках, при ожидании, что ключевая ставка может быть 20% или выше, чем раньше «Почта России» получит эту ликвидность, тем быстрее из этих денежных средств можно сделать что-то хорошее, если расчеты произойдут в 2024 году», — сказал Пьянов. Он отметил, что оценка актива еще не завершена, но «цель — добиться оценки Почта Банка в размере одного капитала». На 1 августа капитал Почта Банка составлял чуть больше 70 млрд руб.; таким образом, за долю почти 50% «Почта России» может получить около 35 млрд руб.

Зачем «Почте России» понадобились деньги В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность по поводу «финансовой дыры» в бюджете «Почты России»: 2022 год компания впервые за девять лет завершила с убытком на 27 млрд руб. Спустя месяц Совфед рекомендовал правительству разработать план финансового оздоровления компании. 2023 год «Почта России» снова завершила с чистым убытком, но его размер сократился в четыре раза, до 7,1 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 1,7%, до 212 млрд руб. В середине прошлого года «Почта России» подготовила план финансово-экономического оздоровления, среди вариантов улучшения ситуации в нем упоминались в том числе докапитализация компании на 117 млрд руб.

Почта Банк появился в 2016 году на базе Лето Банка, который входил в группу ВТБ. Почти сразу к проекту присоединилась «Почта России». Сейчас Почта Банк занимает 23-е место в стране по активам (582,9 млрд руб. на 1 августа) и 28-е место по капиталу (70,4 млрд руб.), следует из данных banki.ru. Он специализируется на работе с физлицами и необеспеченном кредитовании. Его особенность — самая большая в России сеть офисов, которые функционируют в том числе на базе отделений «Почты России».

Почта Банк как юридическое лицо и как бренд прекратит существование в 2026 году, сказал Пьянов. Это соответствует прежним планам группы ВТБ, несмотря на ускорение расчетов по сделке.

«Может быть, на его почве возникнет какой-то суббренд ВТБ, но такое решение пока не обсуждалось и не принято. И вот это возможное решение в рамках интеграционного проекта 2025 года», — отметил Пьянов.

В конце 2022 года ВТБ приобрел у Банка России банк «Открытие» и страховую компанию «Росгосстрах», а в начале 2023-го получил от Росимущества акции крымского банка РНКБ в качестве взноса в капитал. С тех пор группа занимается интеграцией этих активов. Согласно ранее озвученным планам, к 1 января 2025 года банк «Открытие» и Саровбизнесбанк (тоже находится в группе ВТБ) сдадут лицензии и будут присоединены к БМ-Банку, который контролируется ВТБ. В мае 2025 года госбанк завершит присоединение БМ-Банка к РНКБ, и последний тоже перейдет под бренд ВТБ в течение года.