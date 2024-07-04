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В ВТБ заявили о планах выкупить долю «Почты России» в Почта Банке

Почта Банк может войти в структуру ВТБ не раньше середины следующего года. Банк создали совместно ВТБ и «Почта России» восемь лет назад
ВТБ VTBR ₽0,02085 +2,38% Купить
Фото: Алена Кондюрина для РБК
Фото: Алена Кондюрина для РБК

ВТБ намерен выкупить долю «Почты России» в Почта Банке, вопрос изменения бренда обсуждается, заявил заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает ТАСС.

РБК направил запрос в «Почту России».

ВТБ изучает вопрос интеграции Почта Банка в свою структуру, но произойдет это не раньше середины 2025 года, рассказал Пьянов. «Как будет выглядеть техника и какой тайминг — преждевременно говорить, там есть особенности юридического характера, нужно учитывать интересы «Почты России», в том числе, инфраструктурный платеж. Он большой, несколько миллиардов рублей», — объяснил он (цитата по «Интерфаксу»).

Есть разные сценарии интеграции, уточнил Пьянов, ее могут провести по примеру «Открытия», когда клиентов переводят на баланс ВТБ, либо просто присоединяют, как РНКБ.

Почта Банк появился в 2016 году на базе Лето Банка — его контролировал ВТБ, а затем «Почта России» выкупила у госбанка 49,99% акций будущего почтового банка. В 2017 году ВТБ утратил операционный контроль над активом после продажи двух акций Почта Банка председателю правления Дмитрию Руденко. С тех пор ВТБ и «Почта России» владели «дочкой» в одинаковом размере — по 50% минус одна акция. Однако в 2021 году ВТБ решил вернуть контроль и выкупил две акции у Руденко, который покинул должность. «Основная мотивация состоит в том, что, по нашим оценкам, санкционные риски сейчас снизились», — объясняли в ВТБ летом 2021 года.

Однако через примерно полгода ВТБ снова продал две акции Почта Банка — на этот раз его новому президенту и председателю правления Александру Пахомову. Это произошло 24 февраля 2022 года, в день начала Россией военной операции на Украине и введении британских санкций против ВТБ, тогда же о возможности введения ограничений против банка говорили и власти США.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ВТБ Почта России Почта Банк
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